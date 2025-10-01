โดนัลด์ไม่ปิดโอกาสรับหน้าที่กัปตันทีมไรเดอร์คัพหนที่ 3
ลุก โดนัลด์ โปรกอล์ฟชาวอังกฤษวัย 47 ปี กัปตันทีมไรเดอร์คัพยุโรป แบ่งรับแบ่งสู้กรณีที่หลายคนอยากให้เขาทำหน้าที่กัปตันทีมยุโรปต่อไปในการแข่งขัน “ไรเดอร์คัพ 2027” ที่ไอร์แลนด์ ในอีก 2 ปีข้างหน้า
โดนัลด์เพิ่งทำสถิติเป็นกัปตันทีมยุโรปคนที่ 2 ในประวัติศาสตร์ต่อจากโทนี่ แจ็คลิน ที่พาทีมคว้าแชมป์ไรเดอร์คัพได้ทั้งทัวร์นาเมนต์เหย้าและเยือน โดยเมื่อ 2 ปีก่อน เขาพาทีมคว้าแชมป์ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี และเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็เพิ่งพาทีมไปป้องกันแชมป์ได้สำเร็จด้วยการเฉือนชนะสหรัฐอเมริกา 15 ต่อ 13 คะแนน ที่นิวยอร์ก ขณะที่แจ็คลินเคยพาทีมยุโรปคว้าแชมป์ไรเดอร์คัพ 2 หนซ้อนในปี 1985 และ 1987
โดนัลด์เปิดใจกับสำนักข่าว “บีบีซี” ว่า ก่อนหน้านี้มีหลายคนถามตนว่าทำไมถึงตัดสินใจรับเป็นกัปตันทีมต่อหลังทำผลงานได้ดีแล้วที่โรม แต่การแข่งขันแบบเหย้ากับเยือนนั้นเป็นความท้าทายที่แตกต่างกัน ซึ่งตอนนี้ตนได้สัมผัสกับประสบการณ์ทั้งสองแบบแล้ว ส่วนเรื่องจะทำหน้าที่นี้ต่อไปเป็นครั้งที่ 3 หรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่จะต้องคิดพิจารณาต่อไป
สำหรับการทำหน้าที่กัปตันทีมหนแรกนั้น เป็นการได้ตำแหน่งแบบจับพลัดจับผลูก่อนหน้าการแข่งขันเพียงปีเศษ เนื่องจากเฮนริก สเตนสัน โปรชาวสวีดิชซึ่งเดิมได้รับเลือกเป็นกัปตันทีมนั้น ตัดสินใจเข้าร่วมแข่งลิฟ กอล์ฟ ทัวร์กอล์ฟคู่แข่งของพีจีเอทัวร์และดีพีเวิลด์ทัวร์ (ยูโรเปี้ยนทัวร์เดิม) จนโดนปลดจากตำแหน่ง พอโดนัลด์พาทีมคว้าแชมป์ที่โรมได้ ทั้งนักกอล์ฟและแฟนๆ หลายพันคนต่างเชียร์ให้เขาทำหน้าที่ต่อไป ส่วนการแข่งขันในครั้งหน้านั้น หากโดนัลด์ตัดสินใจรับงานกัปตันทีมต่อ เขาก็จะเป็นกัปตันทีมไรเดอร์คัพ 3 สมัยคนแรกของยุโรปนับตั้งแต่เบอร์นาร์ด กัลลาเกอร์ เมื่อปี 1995
โดนัลด์กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ลูกทีมและแฟนๆ ตะโกนเชียร์ให้รับหน้าที่นี้ต่อไปเหมือนเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ซึ่งตนก็จะไม่ปิดโอกาสเรื่องการทำหน้าที่เป็นหนที่ 3 แต่ก่อนจะตัดสินใจนั้นจะต้องมาทบทวนทุกอย่างอย่างถี่ถ้วนเสียก่อน ทั้งเรื่องการเตรียมการ เรื่องที่ว่าเราต้องลงทุนอะไรบ้าง ต้องทำอะไรบ้าง จะประสบความสำเร็จได้อย่างไร จะมีความท้าทายอย่างไรบ้าง ซึ่งแน่นอนว่าตนจะไม่รีบร้อนตัดสินใจในตอนนี้ และขอเวลาดื่มด่ำกับความสำเร็จในครั้งนี้ก่อน
ทั้งนี้ มีรายงานว่า หากโดนัลด์ไม่ได้รับงานต่อ ก็มีโปรกอล์ฟหลายคนที่ได้รับการคาดหมายว่าอาจจะมารับช่วงตำแหน่งกัปตันทีมต่อไป อาทิ จัสติน โรส อดีตมือ 1 โลกชาวอังกฤษซึ่งลงแข่งขันในปีนี้ รวมถึงพี่น้องโปรชาวอิตาเลียน เอโดอาร์โด กับฟรานเซสโก้ โมลินารี่ ซึ่งทำหน้าที่ผู้ช่วยกัปตันให้กับโดนัลด์
ซึ่งไม่ว่าใคร เชน โลว์รี่ โปรชาวไอริชก็เตือนว่าถือเป็นงานหินทั้งสิ้น เพราะเปรียบได้กับการรับช่วงคุมทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ต่อจากเซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ซึ่งเราได้เห็นแล้วตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าใครเข้าไปรับงาน ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ยากลำบากอย่างมาก