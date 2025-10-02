โปรแหวน-โปรเหมียว ประเดิม 6 อันเดอร์ อันดับ 5 ร่วม ศึกล็อตเต้ที่ฮาวาย
“โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ และ “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ เป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานดีที่สุด หลังจบรอบแรกศึกแอลพีจีเอทัวร์ รายการ “ล็อตเต้ แชมเปี้ยนชิพ” ที่ฮาวาย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม โดยโปรแหวนประเดิมทำ 6 เบอร์ดี้ และไม่เสียโบกี้เลย ขณะที่โปรเหมียวทำ 7 เบอร์ดี้ 1 โบกี้ ทั้งคู่ต่างเปิดฉากด้วยผลงาน 6 อันเดอร์พาร์ 66 เท่ากัน ในอันดับ 5 ร่วม
สองสาวไทยมีสกอร์ตามหลังผู้นำเดี่ยว อาคิเอะ อิวาอิ โปรชาวญี่ปุ่น ซึ่งทำสกอร์ 8 อันเดอร์พาร์ 64 เพียง 2 สโตรกเท่านั้น
ขณะที่เนลลี่ คอร์ด้า มือ 2 โลกชาวอเมริกัน เปิดฉากในอันดับ 25 ร่วม สกอร์ 3 อันเดอร์พาร์ 69 ส่วนบรู๊ก เฮนเดอร์สัน โปรดังชาวแคนาเดียน ดีกรีอดีตแชมป์ 2 สมัยของรายการ หวด 2 อันเดอร์พาร์ 70 ในอันดับ 40 ร่วม เช่นเดียวกับ “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ
ผลงานของสาวไทยคนอื่นๆ
อันดับ 59 ร่วม “โปรว่าน” จารวี บุญจันทร์ 1 อันเดอร์พาร์ 71
อันดับ 81 ร่วม “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ และ “โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล อีเว่นพาร์ 72