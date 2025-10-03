โปรแหวนเก็บเพิ่ม 3 อันเดอร์ อันดับ 6 ร่วม ศึกล็อตเต้ที่ฮาวาย
“โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ ยังคงเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานดีที่สุด หลังจบรอบสองศึกแอลพีจีเอทัวร์ รายการ “ล็อตเต้ แชมเปี้ยนชิพ” ที่ฮาวาย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม โดยโปรแหวนเก็บเพิ่มอีก 3 อันเดอร์พาร์ จาก 4 เบอร์ดี้ 1 โบกี้ สกอร์รวมเป็น 9 อันเดอร์พาร์ 135 อยู่อันดับ 6 ร่วม
ขณะที่ตำแหน่งผู้นำเป็นของฮวาง ยูมิน โปรชาวเกาหลีใต้ ซึ่งฟอร์มฮอต ทำวันเดียว 10 อันเดอร์พาร์ แรงจากอันดับ 8 ร่วม ขึ้นไปนำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 129
ส่วนเนลลี่ คอร์ด้า โปรมือ 2 ของโลกชาวอเมริกัน ทำสกอร์ 8 อันเดอร์พาร์ 136 ในอันดับ 8 ร่วม
ผลงานของสาวไทยคนอื่นๆ
อันดับ 15 ร่วม “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ 6 อันเดอร์พาร์ 138
อันดับ 21 ร่วม “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ 5 อันเดอร์พาร์ 139
อันดับ 52 ร่วม “โปรว่าน” จารวี บุญจันทร์ 2 อันเดอร์พาร์ 142
อันดับ 62 ร่วม “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ 1 อันเดอร์พาร์ 143
คนที่ไม่ผ่านการตัดตัว
“โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล อีเว่นพาร์ 144