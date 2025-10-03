ซีอีโอพีจีเอยอมรับแฟนกอล์ฟมะกันทำเกินกว่าเหตุกับรอรี่ช่วงไรเดอร์คัพ
ดีเร็ก สเปรก ซีอีโอของสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐ หรือพีจีเอ ออฟ อเมริกา ออกมายอมรับว่า แฟนกอล์ฟชาวอเมริกันแสดงพฤติกรรมล้ำเส้นกับทีมยุโรป โดยเฉพาะรอรี่ แม็คอิลรอย โปรมือ 2 ของโลกชาวไอร์แลนด์เหนือ ระหว่างการแข่งขันกอล์ฟประเพณี “ไรเดอร์คัพ 2025” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
การแข่งขันดังกล่าว แฟนกอล์ฟเจ้าถิ่นพุ่งเป้าก่อกวนและยั่วยุทีมยุโรปตลอดการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอรี่ซึ่งถือเป็นซุปเปอร์สตาร์เบอร์ 1 ของทีม โดยในช่วงวันที่ 2 ของทัวร์นาเมนต์ ซึ่งยุโรปเปิดหัวด้วยการนำถึง 7 แต้ม โฆษกสนามปลุกใจแฟนๆ ด้วยการกล่าวนำแฟนๆ ให้พูดคำหยาบคายใส่รอรี่ ขณะที่เอริก้า ภรรยาของเขา โดนแก้วน้ำที่โยนมาจากกลุ่มผู้ชมเข้าที่ศีรษะขณะเดินไปที่กรีนหลุม 17 โดยรอรี่ถึงกับฟิวส์ขาดและตะโกนด่าแฟนๆ ที่ส่งเสียงรบกวนขณะเขากำลังจะหวดลูก รวมถึงให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่า แฟนกอล์ฟสหรัฐแสดงพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้และเกินขอบเขตไปมาก เป็นสัปดาห์ที่หนักสำหรับทุกคนในทีม เราพยายามรับมืออย่างมีวุฒิภาวะ แต่เราก็ทำให้พวกเขาหุบปากได้ด้วยผลงานในสนาม
ขณะที่ลุก โดนัลด์ กัปตันทีมยุโรป กล่าวว่า มีชาวอเมริกันหลายคนเข้ามาบอกว่ารู้สึกละอายกับการกระทำของแฟนๆ อย่างมาก และควรจะต้องหาทางจัดการเรื่องนี้ด้วย
ล่าสุด สเปรกยอมรับกับ “กอล์ฟ แชนเนล” ว่า เป็นโชคร้ายที่มีคนล้ำเส้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ควรเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในการแข่งขันไรเดอร์คัพหรือในวงการกอล์ฟ เราไม่ยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด ตนยังไม่ได้คุยกับรอรี่และเอริก้า แต่มีแผนที่จะส่งอีเมลแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสิ่งที่เกิดขึ้น