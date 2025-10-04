โปรแหวนรั้งที่ 2 ร่วม ได้ลุ้นแชมป์สะวิงล็อตเต้
“โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม มีลุ้นแชมป์ศึกแอลพีจีเอทัวร์ รายการ “ล็อตเต้ แชมเปี้ยนชิพ” หลังจบรอบสาม เก็บเพิ่ม 3 อันเดอร์พาร์ 69 สกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 204 รั้งอันดับ 2 ร่วม ที่ฮาวาย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
โปรแหวนเก็บเพิ่ม 3 อันเดอร์พาร์ จาก 3 เบอร์ดี้ ที่หลุม 3, 15, 18 ไม่เสียโบกี้ สกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 204 อยู่ในอันดับ 2 ร่วม เท่ากับโปรสาวอีก 7 คน ตามหลังเอคิเอะ อิวาอิ โปรญี่ปุ่น ผู้นำเดี่ยวอยู่เพียงสโตรกเดียว โดยอิวาอิเก็บเพิ่ม 1 อันเดอร์พาร์ 71 สกอร์ 13 อันเดอร์พาร์ 203
ขณะที่เนลลี่ คอร์ด้า โปรอเมริกัน มือ 2 ของโลก อยู่ในอันดับ 10 ร่วม เท่ากับนาสะ ฮาตาโอกะ โปรญี่ปุ่น สกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 206
สองสาวไทยอย่าง “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ ทำ 4 อันเดอร์พาร์ 68 และ “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ ทำ 3 อันเดอร์พาร์ 69 สกอร์รวมเท่ากันที่ 9 อันเดอร์พาร์ 207 อยู่ในอันดับ 14 ร่วม ยังมีลุ้นแชมป์เช่นกัน
ขณะที่ “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ กับ “โปรว่าน” จารวี บุญจันทร์ อยู่ในอันดับ 54 ร่วมเท่ากัน ที่สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 514