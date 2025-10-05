โปรแหวนปิดฉากที่ 10 ร่วม ฮวางแรงคว้าแชมป์ล็อตเต้
“โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ เป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานดีที่สุดหลังจบรอบสุดท้าย ศึกแอลพีจีเอทัวร์ “ล็อเต้ แชมเปี้ยนชิพ” ที่ฮาวาย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม โดยวันสุดท้าย โปรแหวนทำ 1 เบอร์ดี้ 1 โบกี้ รวมอีเว่นพาร์ สกอร์รวมเป็น 12 อันเดอร์พาร์ 276 ปิดฉากในอันดับ 10 ร่วม
ขณะที่แชมป์เป็นของฮวาง ยูมิน โปรสาวชาวเกาหลีใต้ ซึ่งเก็บเพิ่ม 5 อันเดอร์พาร์ สกอร์รวมเป็น 17 อันเดอร์พาร์ 271 ขยับจากอันดับ 2 ร่วม ขึ้นไปคว้าแชมป์
ด้านเนลลี่ คอร์ด้า โปรมือ 2 ของโลกชาวอเมริกัน ปิดฉากในอันดับ 4 ร่วม สกอร์ 14 อันเดอร์พาร์ 276
ผลงานของสาวไทยคนอื่นๆ
อันดับ 14 ร่วม “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ 10 อันเดอร์พาร์ 278
อันดับ 35 ร่วม “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ 5 อันเดอร์พาร์ 283
อันดับ 49 ร่วม “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ และ “โปรว่าน” จารวี บุญจันทร์ 3 อันเดอร์พาร์ 285