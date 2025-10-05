3 นักกอล์ฟสาวไทย จบท็อป 9 เอเชีย ศึกกอล์ฟทีมชิงแชมป์โลก ที่สิงคโปร์
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ส่งทีมนักกอล์ฟสาวไทย ประกอบด้วย พิมพ์พิศา รับรอง, ปริม ปราชญ์นคร และกฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล ลงแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงแชมป์โลก รายการ เวิลด์ อเมเจอร์ ทีม แชมเปี้ยนชิพส์ (World Amateur Team Championships – WATC) ที่สนามทานาห์ เมราห์ คันทรี คลับ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 1-4 ตุลาคม 2568 โดยมี “โปรออม” เชาวเรศ เชาว์กิตติโสภณ และ โปรเบ็นซ์ เพศประเสริฐ ทำหน้าที่ผู้ควบคุมทีม
การแข่งขันประเภทหญิงของรายการ เวิลด์ อเมเจอร์ ทีม แชมเปี้ยนชิพส์ ครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 31 นั้น มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 36 ทีม ทีมละ 3 คน แข่งขัน 72 หลุม โดยในแต่ละรอบคิดคะแนนดีสุดเพียงแค่ 2 คน
ทีมหญิงของไทยประกอบด้วย พิมพ์พิศา รับรอง, ปริม ปราชญ์นคร และ กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล ทำสกอร์รวม 6 โอเวอร์ จบอันดับ 20 โดยในรอบสุดท้าย กฤติชัญญา ตีเข้ามา อีเวนพาร์ และปริม ตีเข้ามา 1 โอเวอร์ ขณะที่ พิมพ์พิศา ตี 3 โอเวอร์ นับเป็นอันดับที่ 9 ของทวีปเอเชีย
ในส่วนของประเภทบุคคลนั้น กฤติชัญญา จบอันดับ 46 ร่วม สกอร์รวม 5 โอเวอร์, ปริม อันดับ 54 ร่วม สกอร์รวม 8 โอเวอร์ และ พิมพ์พิศา สกอร์รวม 12 โอเวอร์ อันดับ 70 ร่วม
แชมป์ประเภททีมเป็นของทีมสหรัฐ ซึ่งนำโดย เมกา กานเน่ นักกอล์ฟสมัครเล่นหญิงมือ 5 ของโลก และแชมป์ ยูเอส วีแมนส์ อเมเจอร์ 2025 ที่ทำสกอร์รวม 18 อันเดอร์ เท่ากับสเปน และแชมป์เก่า เกาหลีใต้ ต้องตัดสินด้วยการเค้าท์แบ็คจากผู้เล่นคนที่ 3 ซึ่งยังเสมอกับสเปน ทำให้ต้องใช้คะแนนคนที่ 3 ของรอบที่ 3 แทน ซึ่งทำให้สหรัฐฯ คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่ 15 ทันที
ขณะที่แชมป์ประเภทบุคคลเป็นของ หยิง ซู นักกอล์ฟสมัครเล่นหญิงมือ 29 ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทำสกอร์รวม 13 อันเดอร์ อันดับ 2 ร่วม เป็นของ ไรอัน มาลิซี่ นักกอล์ฟสมัครเล่นหญิงมือ 12 ของโลกจากฟิลิปปินส์, พอล่า มาร์ติน นักกอล์ฟสมัครเล่นหญิงมือ 2 ของโลกจากสเปน และ ซูมิน โอห์ นักกอล์ฟสมัครเล่นหญิงมือ 14 ของโลกจากเกาหลีใต้ ซึ่งทำสกอร์รวมเท่ากันคนละ 9 อันเดอร์
แม้ว่าผลการแข่งขันรวมของทีมไทยจะไม่ติดท็อป แต่การลงสนามในรายการระดับโลกช่วยให้ทีมนักกอล์ฟไทย เก็บประสบการณ์อันล้ำค่า เรียนรู้การจัดการกับความกดดัน และพัฒนาฝีมือเพื่อต่อยอดสู่เวทีอาชีพ
สำหรับรายการต่อไปของนักกอล์ฟทีมชาติไทย จะถึงคิวของฝ่ายชาย ประกอบด้วย “ฟีฟ่า” พงศพัค เหล่าภักดี, “ไป๋” อาศิษย์ อารีพันธ์ และ ”แอนฟิลด์” ปรินทร์ สารสมุทร จะเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงแชมป์โลกประเภททีม “2025 World Amateur Team Championships” ที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคมนี้