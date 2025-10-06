ปวิธ-สดมภ์-ภูมิ จบ 11 อันเดอร์เท่ากัน คว้าอันดับ 3 ร่วม สะวิงจาการ์ตา
ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ, สดมภ์ แก้วกาญจนา และภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ จบสกอร์รวมเท่ากันที่คนละ 11 อันเดอร์พาร์ 269 คว้าอันดับ 3 ร่วม ในการแข่งขันกอล์ฟเอเชี่ยนทัวร์ รายการ “จาการ์ตา อินเตอร์เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ” ที่สนามดาไม อินดาห์ กอล์ฟ พาร์ 70 ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พลาดโอกาสเพลย์ออฟเพียงสโตรกเดียว และรับเงินรางวัลคนละ 86,360 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2.7 ล้านบาท
ขณะที่แชมป์เป็นของเวด ออร์มสบี จากออสเตรเลีย ดีกรีแชมป์อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ที่ประเทศไทยเมื่อปี 2023 ที่เฉือนเพลย์ออฟชนะสก็อตต์ วินเซนต์ มือ 1 อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ปี 2022 จากซิมบับเว หลังทั้งคู่ปิดฉากรอบสุดท้ายเข้ามาเท่ากันที่ 12 อันเดอร์พาร์ 268
ด้านสุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย เจ้าของ 4 แชมป์เอเชี่ยนทัวร์ ทำสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 271 จบอันดับ 8 ร่วม ส่วนสาริศ สุวรรณรัตน์ จบอันดับ 11 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 272