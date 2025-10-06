โปรเมียวร่วมทีมไทยลุยอินเตอร์เนชั่นแนล คราวน์ แทนโปรเหมียว
“โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ จะเข้าร่วมการแข่งขัน กอล์ฟทีมหญิง “อินเตอร์เนชั่นแนล คราวน์ 2025” หลังจากที่ “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ ที่ถอนตัวจากการแข่งขัน
ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ได้มีการประกาศรายชื่อผู้เล่นของทีมประเทศไทยและทีมสหรัฐอเมริกา หลังจากมีการถอนตัว โดยโปรเมียวจะลงเล่นแทนโปรเหมียว ร่วมกับ “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล มือ 1 ของโลก, “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล, “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน
โปรเมียวกล่าวว่า รู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้มีโอกาสมาเล่นอินเตอร์เนชั่นแนล คราวน์ ในปีนี้ เป็นปีแรกที่ได้มีโอกาสร่วมเล่นในทีมไทย ฝากเชียร์และติดตามพวกเราด้วย
ขณะที่ทีมสหรัฐอเมริกา เนลลี่ คอร์ด้า โปรมือ 2 ของโลก ถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บ โดยมีเยลิมี่ โนห์ เข้าร่วมทีมแทน
สำหรับการแข่งขันกอล์ฟทีมหญิง “อินเตอร์เนชันแนล คราวน์ 2025” จะแข่งขันที่สนามนิวโคเรีย คันทรีคลับ ในเมืองโกยาง ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 23–26 ตุลาคม โดยมีตัวแทน 7 ทีมชาติ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, ไทย (แชมป์ปี 2023), และสวีเดน พร้อมด้วย 1 ทีมเวิลด์