ศิษย์เก่าวิศวะ 8 สถาบัน พร้อมบู๊กอล์ฟ 8 เกียร์ 8 พ.ย.นี้
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน เป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขัน “กอล์ฟ 8 เกียร์” ครั้งที่ 8 ที่สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม โดยมีตัวแทนของ 8 สถาบันเข้าร่วม
นายชัยวัฒน์ ในฐานะเจ้าภาพ กล่าวว่า การแข่งขันกอล์ฟ 8 เกียร์ ทำให้เราได้มามีกิจกรรมร่วมกัน การแข่งขันต้องมีคนชนะและคนที่ไม่ชนะ แต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในฐานะวิศวกรเหมือนกัน คือ การเป็นเพื่อนในอาชีพเดียวกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ต่อไปในอนาคตรุ่นน้องก็จะก้าวขึ้นมา รายการนี้จะเป็นพลังที่สำคัญมาก เป็นความภาคภูมิใจที่ทำให้เราสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน รายการนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้ ถ้าขาดทีมงานและคณะกรรมการทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกัน
สำหรับ 8 สถาบันที่ร่วมแข่งขัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การแข่งขันในปีนี้จะขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี
ทำเนียบแชมป์ 7 ครั้งที่ผ่านมา ลาดกระบังครองแชมป์ 2 ครั้ง ม.เกษตรศาสตร์ 2 ครั้ง ม.ขอนแก่นเป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้ว ส่วนจุฬาและ ม.เชียงใหม่ ได้แชมป์สถาบันละ 1 ครั้ง