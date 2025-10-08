อาฒยานำ 7 สาวไทยร่วมล่าแชมป์บิวอิค แอลพีจีเอ เซี่ยงไฮ้ ที่ประเทศจีน
“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล มือ 1 ของโลกพร้อมด้วย “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล, “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ, “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, “โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล รวมทั้ง “โปรแชมเปญ” เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์ ร่วมแข่งขันล่าแชมป์รายการเปิดเอเชี่ยนสะวิง ในการแข่งขัน “บิวอิค แอลพีจีเอ เซี่ยงไฮ้” ที่ประเทศจีน สัปดาห์นี้ ประชันกับยอดนักกอล์ฟในแอลพีจีเอ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 71.4 ล้านบาท
รายการบิวอิค แอลพีจีเอ เซี่ยงไฮ้ ชิงเงินรางวัลรวม 2.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 71.4 ล้านบาท ที่สนามฉีจง การ์เดน กอล์ฟ คลับ ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2568 มีนักกอล์ฟเข้าทั้งหมด 82 คน แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 72 หลุมไม่ตัดตัว เป็นรายการแรกของเอเชี่ยนสะวิงช่วงฤดูใบไม้ร่วง ก่อนจะไปเกาหลีใต้ มาเลเซีย และญี่ปุ่น โดยมีหยิน รั่วหนิง นักกอล์ฟสาวจีนเจ้าถิ่นเป็นแชมป์เมื่อปีที่แล้วกลับมาป้องกันแชมป์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด โปรจีน มือ 1 ของโลก แชมป์อาชีพแอลพีจีเอทัวร์ 5 รายการจะเล่นครั้งที่ 2 หลังจากจบอันดับ 5 ร่วมเมื่อปีที่แล้ว และผลงานในทัวร์ปีนี้ คว้าแชมป์รายการ มิซึโฮะ อเมริกา โอเพ่น และจบใน 10 อันดับแรกมากที่สุดรวม 11 ครั้งจากการเล่นทั้งหมด 17 รายการ
เอรียา เจ้าของแชมป์อาชีพแอลพีจีเอทัวร์ 12 รายการ รวมทั้ง 2 แชมป์เมเจอร์ จะเล่นครั้งที่ 5 ติดต่อกัน สถิติในรายการนี้ จบใน 10 อันดับแรก 3 ครั้งแรก อันดับ 2 ร่วมปี 2018 อันดับ 7 ร่วม 2019 อันดับ 3 ร่วม 2023 ส่วนปีที่แล้วจบอันดับ 70 ร่วม
ด้านปภังกร แชมป์แอลพีจีเอ 2 รายการ รวมทั้งแชมป์เมเจอร์ จะเล่นครั้งที่ 3 หลังจากจบอันดับ 36 ร่วมปี 2023 และอันดับ 16 ปีที่แล้ว ขณะที่ผลงานในทัวร์ปีนี้ เล่น 17 รายการจบใน 10 อันดับแรก 2 รายการ
ปาจรีย์ เจ้าของแชมป์อาชีพแอลพีจีเอ 2 รายการจะเล่นครั้งที่ 4 หลังจากจบอันดับ 33 ร่วมปี 2019 อันดับ 58 ร่วมปี 2023 และอันดับ 26 ร่วม ปีที่แล้ว ส่วนผลงานในทัวร์ปีนี้เล่น 21 รายการจบใน 10 อันดับแรก 1 รายการ
ส่วนอาภิชญา ยุบล จะเล่นครั้งที่ 3 โดยจบอันดับ 21 ร่วมปี 2023 และอันดับ 9 ร่วมปีที่แล้วในขณะที่ผลงานในทัวร์ปีนี้เล่น 20 รายการจบใน 10 อันดับแรก 1 รายการที่ประเทศเม็กซิโก
ขณะที่เฌอมาลย์ อดีตสมาชิกแอลพีจีเอทัวร์จะเล่นรายการนี้ครั้งแรกโดยได้สิทธิจากสมาคมกีฬากอล์ฟจีน
นักกอล์ฟชื่อดังคนอื่นๆ จากแอลพีจีเอ ทัวร์ดีกรีแชมป์เมเจอร์ อาทิ มิยู ยามาชิตะ จากญี่ปุ่น, มินจี ลี จากออสเตรเลีย, คิม อา-ริม, คิม เซ-ยอง จากเกาหลีใต้, เจนนิเฟอร์ คัปโช่, ลิเลีย วู และอัลลิเซน คอร์ปุซ จากสหรัฐอเมริกา, แอชลี่ บูฮาย จากแอฟริกาใต้ และนักกอล์ฟแชมป์ทัวร์ ทั้งนาสะ ฮานาโอกะ และริโอะ ทาเคดะ จากญี่ปุ่น, มิรันด้า หวัง จากจีน
สำหรับนักกอล์ฟที่เคยคว้าแชมป์รายการนี้ ร่วมแข่งขันกันครบทั้ง 3 คนคือ หยิน ยัวหนิง จากจีนแชมป์เมื่อปีที่แล้ว ยังมี แองเจิล หยิน จากสหรัฐอเมริกา แชมป์ปี 2023 และ เดเนียล คัง จากสหรัฐฯ แชมป์สองสมัยซ้อนปี 2018 และ 2019 มาในสิทธิรับเชิญของสปอนเซอร์