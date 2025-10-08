ทัพนักกอล์ฟมือดีจากทั่วภูมิภาคตบเท้าสู้ศึกเอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น
ศึกกอล์ฟเอเชี่ยนทัวร์ “เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น” เปิดโผรายชื่อนักกอล์ฟชั้นนำจากทั่วภูมิภาคที่จะเข้าร่วมดวลวงสะวิงในสัปดาห์หน้า นำโดยลี เวสต์วู้ด อดีตมือ 1 ของโลกจากอังกฤษ และอิม ซองแจ เจ้าของ 2 แชมป์พีจีเอทัวร์ชาวเกาหลีใต้ ขณะที่รฐนน วรรณศรีจันทร์ โปรมือดีของไทยเตรียมลงป้องกันแชมป์ที่สนามมาเก๊ากอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคมนี้
สำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (เอ็มเอสบี) ร่วมกับ เอสเจเอ็ม รีสอร์ท, เอส.เอ. (เอสเจเอ็ม) ผู้สนับสนุนหลัก พร้อมด้วยไอเอ็มจี, เอเชี่ยนทัวร์ และสมาคมกอล์ฟมาเก๊า จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ “เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น” ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท โดยมีนักกอล์ฟฝีมือดีจากทั่วโลก 144 คน ร่วมชิงชัย ซึ่งรวมถึงผู้เล่นจอมแกร่งอย่างหลี่ เฮาตง นักกอล์ฟมือ 1 ของจีน และไทชิ โค โปรหนุ่มจากฮ่องกงคนแรกที่ครองแชมป์เอเชี่ยนทัวร์ ในปี 2023
สำหรับดาวดังของโลกอย่างลี เวสต์วู้ด อดีตมือ 1 ของโลกจากอังกฤษ และแชมป์รายการนี้เมื่อปี 1999 จะมาพร้อมกับซามูเอล เวสต์วู้ด ลูกชายซึ่งเคยทำหน้าที่แคดดี้ให้กับเขาในรายการเมเจอร์ “เดอะ มาสเตอร์ส” และ “ไรเดอร์ คัพ” โดยนักกอล์ฟหนุ่มชาวอังกฤษวัย 24 ปี เทิร์นโปรเมื่อปี 2022 และกำลังสร้างผลงานบนสังเวียนอาชีพ ซึ่งรวมถึงรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ที่จะเปิดฉากการแข่งขันในสัปดาห์หน้า
นอกจากนี้ยังมีเหล่าโปรแถวหน้าของไทยอย่างปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ อดีตแชมป์ปี 2016 ซึ่งเพิ่งจบอันดับ 3 ร่วมในศึกอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ที่อินโดนีเซีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจับตามองในการเป็นนักกอล์ฟคนที่ 4 ที่สามารถครองแชมป์มาเก๊า โอเพ่น 2 สมัย รวมถึงภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ รองแชมป์ปี 2023 และกัญจน์ เจริญกุล รองแชมป์ปีที่แล้ว หวังจารึกชื่อเป็นนักกอล์ฟชาวไทยคนที่ 4 ที่ชนะรายการนี้ต่อจากถาวร วิรัตน์จันทร์ (ปี 2009), ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ (ปี 2016) และรฐนน วรรณศรีจันทร์ (ปี 2024) ขณะที่จอห์น แคทลิน อดีตมือหนึ่งเอเชี่ยนทัวร์ ปี 2024 จากสหรัฐฯ ซึ่งจบอันดับ 4 ร่วมในรายการนี้เมื่อปีที่แล้ว จะกลับมาแก้มือเพื่อลุ้นตำแหน่งแชมป์ในปีนี้
ทางด้านผู้เล่นดาวรุ่งของจีนที่น่าจับตามองอีกคนคือ ติง เหวินยี่ นักกอล์ฟวัย 20 ปี ซึ่งเทิร์นโปรเมื่อปีที่แล้ว และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ ด้วยการจบในอันดับท็อป 20 ถึง 5 รายการ โดยสมัยที่ยังเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นมีดีกรีเป็นถึงแชมป์เอเชีย-แปซิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ปี 2024 และแชมป์ยูเอส จูเนียร์ อเมเจอร์ส ปี 2022
ขณะที่จาง เหลียงเหว่ย และเหลียง เหวินชง สองโปรกอล์ฟระดับตำนานของจีน นำทัพนักกอล์ฟเจ้าถิ่นอย่างเคลวิน ซี ไหง ผู้เล่นดาวรุ่งของมาเก๊า และแมทธิว เฉิง เจ้าของเหรียญทองแดงเอเชี่ยนเกมส์จากฮ่องกง รวมถึงอีธาน เทียน จุน ทีมชาติฮ่องกงวัย 15 ปี และไบรอัน โอโดโวนัน โปรกอล์ฟระดับภูมิภาค เป็นสองนักกอล์ฟที่ได้สิทธิลงแข่งขันรอบทัวร์นาเมนต์จากการจบอันดับดีสุดในรอบควอลิฟายเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา
แฟนกีฬาที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับบัตรเข้าชมการแข่งขันกอล์ฟ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ได้ที่เว็บไซต์ www.sjmmacaoopen.com โดย 1 คนลงทะเบียนรับบัตรได้ 4 ใบ