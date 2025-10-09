โปรเปียโนฮอตประเดิมนำเดี่ยว โปรจีนไล่จี้สโตรกเดียว ศึกบิวอิค
“โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล โชว์ฟอร์มเยี่ยม ประเดิมทำ 8 อันเดอร์พาร์ 64 จาก 8 เบอร์ดี้ และไม่เสียโบกี้เลย ออกสตาร์ตเป็นผู้นำเดี่ยวในการแข่งขัน “บิวอิค แอลพีจีเอ เซี่ยงไฮ้” ที่ประเทศจีน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม
ขณะที่ “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรมือ 1 ของโลก เริ่มต้นได้ดีไม่แพ้กัน ทำ 10 เบอร์ดี้ 1 โบกี้ 1 ดับเบิลโบกี้ รวม 7 อันเดอร์พาร์ 65 ในอันดับ 2 ร่วมกับมินจี ลี โปรมือ 4 ของโลกชาวออสเตรเลีย, เจนนี่ เบ จากสหรัฐอเมริกา และ 2 นักกอล์ฟเกาหลีใต้ เจนนี่ ชิน และยุน อินา
ผลงานของสาวไทยคนอื่นๆ
อันดับ 17 ร่วม “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ 3 อันเดอร์พาร์ 69
อันดับ 27 ร่วม “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล และ “โปรแชมเปญ” เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์ 2 อันเดอร์พาร์ 70
อันดับ 66 ร่วม “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ 1 โอเวอร์พาร์ 73