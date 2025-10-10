โปรจีนเก็บ 2 อันเดอร์ รั้งที่ 5 รอบสอง สะวิงบิวอิค
“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวไทย มือ 1 ของโลก เก็บเพิ่ม 2 อันเดอร์พาร์ 70 รั้งอันดับ 5 ร่วม ในการแข่งขันกอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์ “บิวอิค แอลพีจีเอ เซี่ยงไฮ้” รอบสอง ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
โปรจีนเก็บเพิ่ม 2 อันเดอร์พาร์ จาก 4 เบอร์ดี้ 2 โบกี้ สกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 135 อยู่ในอันดับ 5 ร่วม เท่ากับ “โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล นักกอล์ฟสาวไทยอีกคน ผู้นำในรอบแรก ซึ่งรอบสอง เก็บได้ 1 อันเดอร์พาร์ 71
ขณะที่ผู้นำเป็นมินามิ คัตสึ โปรญี่ปุ่น ที่หวดวันเดียว 11 อันเดอร์พาร์ 61 สกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 131 ขึ้นมานำเดี่ยว โดยมีอินา ยุน โปรเกาหลีใต้ ตามมาเป็นอันดับ 2 ที่ 11 อันเดอร์พาร์ 133
ผลงานโปรสาวไทยคนอื่นๆ คนอื่น (รายการนี้ไม่มีการตัดตัว)
อันดับ 15 ร่วม “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล 6 อันเดอร์พาร์ 138
อันดับ 22 ร่วม “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ 5 อันเดอร์พาร์ 139
อันดับ 58 ร่วม “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, “โปรแชมเปญ” เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์ อีเว่นพาร์ 144