โปรจีนตามแค่ 2 สโตรก มีลุ้นแชมป์กอล์ฟบิวอิค
“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวไทย มือ 1 ของโลก ทำ 6 อันเดอร์พาร์ 66 สกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 201 รั้งอันดับ 2 ร่วม ในการแข่งขันกอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์ “บิวอิค แอลพีจีเอ เซี่ยงไฮ้” รอบสาม ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
โปรจีนเก็บเพิ่ม 6 อันเดอร์พาร์ จาก 6 เบอร์ดี้ ไม่เสียโบกี้ สกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 201 อยู่ในอันดับ 2 ร่วม เท่ากับมินจี ลี โปรออสเตรเลีย ตามหลังผู้นำอย่างมินามิ คัตสึ โปรญี่ปุ่น ที่สกอร์รวม 17 อันเดอร์พาร์ 199 อยู่ 2 สโตรก ทำให้มีลุ้นแชมป์ในรอบสุดท้าย
ผลงานโปรสาวไทยคนอื่นๆ (รายการนี้ไม่มีการตัดตัว)
อันดับ 18 ร่วม “โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล 9 อันเดอร์พาร์ 207
อันดับ 21 ร่วม “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล 8 อันเดอร์พาร์ 208
อันดับ 42 ร่วม “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ 4 อันเดอร์พาร์ 212
อันดับ 66 ร่วม “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ 1 โอเวอร์พาร์ 217
อันดับ 76 ร่วม “โปรแชมเปญ” เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์ 7 โอเวอร์พาร์ 223