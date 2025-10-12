ไทเกอร์ผ่าตัดหมอนรองกระดูก ยังไม่ชัดต้องพักนานเท่าใด
ไทเกอร์ วู้ดส์ อดีตโปรกอล์ฟมือ 1 ของโลกชาวอเมริกัน โพสต์โซเชียลมีเดีย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ว่า หลังจากมีอาการเจ็บหลังและขยับหลังได้อย่างยากลำบาก ตนได้ปรึกษาแพทย์และศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หลังการทดสอบต่างๆ ก็ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา เชื่อว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีเพื่อสุขภาพและหลังของตนเอง ซึ่งผลการผ่าตัดโดยนายแพทย์ชีราซ คูเรชี ถือว่าประสบความสำเร็จ
ยอดโปรวัย 49 ปี เจ้าของแชมป์เมเจอร์ 15 รายการ ไม่ได้ลงแข่งขันรายการใดๆ มาตั้งแต่ไม่ผ่านการตัดตัวศึกเมเจอร์ “ดิ โอเพ่น” เมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2024 และการผ่าตัดครั้งนี้เป็นการผ่าตัดเล็กและใหญ่รวมแล้วครั้งที่ 7 ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคม ไทเกอร์เพิ่งผ่าตัดรักษาอาการเอ็นร้อยหวายข้างซ้ายฉีกจากการซ้อมที่บ้าน ทำให้ต้องล้มแผนกลับมาแข่งขัน “เดอะ มาสเตอร์ส” ในเดือนเมษายน หลังจากก่อนหน้านั้นเขาก็ถอนตัวจากการแข่งขัน “เจเนซิส อินวิเตชั่นแนล” เนื่องจากการเสียชีวิตของคุณแม่
นับตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำจนได้รับบาดเจ็บหนักที่ขาขวาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2021 ไทเกอร์ก็ไม่สามารถกลับมาแข่งขันได้สม่ำเสมอเหมือนก่อน เนื่องจากมีปัญหาเวลาเดินติดต่อกันนานๆ และอาการบาดเจ็บที่หลังก็เป็นอาการเรื้อรังต่อเนื่องมานานหลายปีแล้ว