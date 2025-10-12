โปรจีนผงาดแชมป์แอลพีจีเอหนที่ 6 หลังดวลเพลย์ออฟ 5 หลุมคว้าชัย
“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรกอล์ฟสาวมือ 1 ของโลก คว้าแชมป์แอลพีจีเอรายการที่ 6 ของตัวเอง และเป็นแชมป์แรกนับตั้งแต่กลับขึ้นไปเป็นมือ 1 ของโลกอีกครั้ง ในศึก “บิวอิค แอลพีจีเอ เซี่ยงไฮ้” ที่ประเทศจีน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม หลังจบรอบสุดท้ายด้วยสกอร์ 24 อันเดอร์พาร์ 264 ก่อนดวลเพย์ออฟ 5 หลุม เอาชนะมินามิ คัตสึ โปรชาวญี่ปุ่นหวุดหวิด
นับเป็นแชมป์แอลพีจีเอรายการที่ 6 ของโปรจีนในการเล่นกอล์ฟอาชีพ และเป็นแชมป์ที่ 2 ของปีนี้ต่อจากศึก “มิซูโฮะ อเมริกาส์ คลาสสิก” เมื่อเดือนพฤษภาคม ซึ่งทำให้โปรจีนเป็นนักกอล์ฟคนแรกที่ได้แชมป์แอลพีจีเอมากกว่า 1 รายการในปีนี้ อีกทั้งเป็นการจบท็อปเท็นรายการที่ 12 ของปีอีกด้วย
การแข่งขันรอบสุดท้ายเป็นไปอย่างสนุกตื่นเต้น โปรจีนออกรอบก๊วนสุดท้ายในอันดับ 2 ร่วม มีสกอร์ตามหลังผู้นำ มินามิ คัตสึ 2 สโตรก ช่วง 9 หลุมแรกทำ 4 เบอร์ดี้ แต่หลังจากจบหลุม 13 ยังตามอยู่ 2 สโตรก
หลังจากนั้น โปรจีนทำ 3 เบอร์ดี้รวดที่หลุม 14-15-16 ไล่ตามมาห่างสโตรกเดียว ซึ่งหลุม 17 โปรจีนทำอีเกิ้ล ส่วนคัตสึได้เบอร์ดี้ ทำให้ทั้งคู่เสมอกันที่ 24 อันเดอร์พาร์ หลังจากเก็บสกอร์เพิ่มไม่ได้ที่หลุมสุดท้าย ทำให้ต้องไปเล่นเพลย์ออฟตัดสินแชมป์
การดวลเพลย์ออฟหลุมแรกที่หลุม 18 ต่างฝ่ายต่างเก็บพาร์ ส่วนหลุมสองยังคงเล่นที่หลุม 18 โปรจีนตีตกน้ำ แต่แก้ตัวในช็อตสามจนเก็บพาร์ตีเสมอ การเพลย์ออฟยืดเยื้อถึงหลุมที่ห้า ที่หลุม 10 ซึ่งโปรจีนเก็บเบอร์ดี้ ขณะที่คัตสึได้พาร์ ทำให้คว้าแชมป์ไปครองในที่สุด
ผลงานของสาวไทยคนอื่นๆ
อันดับ 11 ร่วม “โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล 13 อันเดอร์พาร์ 275
อันดับ 40 ร่วม “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล 6 อันเดอร์พาร์ 282
อันดับ 50 ร่วม “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ 4 อันเดอร์พาร์ 284
อันดับ 62 ร่วม “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ อีเว่นพาร์ 288
อันดับ 76 ร่วม “โปรแชมเปญ” เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์ 8 โอเวอร์พาร์ 296