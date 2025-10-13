โปรจีนเผยร้องไห้หนักหลังพลาดแชมป์รายการที่แล้ว ก่อนรีเซตตัวเองเริ่มใหม่
“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรกอล์ฟสาวมือ 1 ของโลก กล่าวภายหลังคว้าแชมป์ “บิวอิค แอลพีจีเอ เซี่ยงไฮ้” ที่ประเทศจีน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเอาชนะมินามิ คัตสึ โปรสาวชาวญี่ปุ่น ในการดวลเพลย์ออฟถึง 5 หลุม หลังทั้งคู่จบรอบสุดท้ายด้วยสกอร์ 24 อันเดอร์พาร์ เท่ากัน ว่า หลังจากดวลกันมาสักพักหนึ่งก็คิดว่าถ้าเราคนใดคนหนึ่งหวังจะเป็นผู้ชนะ ก็ต้องเก็บเบอร์ดี้ให้ได้ ซึ่งในการเล่นเพลย์ออฟหลุมที่ห้าในหลุม 10 ตอนนั้นทีออฟไปได้ระยะดี ตัดสินใจใช้พิตชิ่งเวตเล่นแอพโพรชช็อต ซึ่งก็ทำได้ดีเช่นกัน ลูกตกไม่ห่างหลุมมาก พัตต์ลงในหนเดียวได้ เมื่อพัตต์ลงไปแล้วก็เหมือนได้ปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างในพัตต์สุดท้ายนั้น
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความรู้สึกที่ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จ หลังจากอกหักได้รองแชมป์มา 2 รายการติด โดยเฉพาะเมื่อเดือนที่แล้ว ในรายการ “โครเกอร์ ควีน ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพ” ซึ่งโปรจีนพลาดทำ 4 พัตต์ในการเล่นบนกรีนหลุมสุดท้าย จนปล่อยให้ชาร์ลี ฮัลล์ โปรชาวอังกฤษ คว้าแชมป์ไปครอง
โปรจีนกล่าวว่า จะไม่โกหก หลังจบรายการนั้นตนร้องไห้หนักมากๆ ก่อนตัดสินใจตัดขาดจากกอล์ฟ ไปพักผ่อนอย่างเต็มที่ที่แคนาดา จนมีสัปดาห์ที่พิเศษมากๆ โดยได้บอกกับตัวเองว่า สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตาม ล้วนเป็นอดีตไปแล้ว ในฐานะปุถุชนคนธรรมดาคนหนึ่ง ย่อมทำผิดพลาดได้เหมือนกับคนอื่นๆ รวมทั้งบอกตัวเองว่า จากดราม่าในรายการต่างๆ หากตนต้องการอะไรในรายการไหน ก็ต้องหามาให้ได้ด้วยตัวเอง
ทั้งนี้ โปรจีนเป็นนักกอล์ฟคนแรกของทัวร์ในปีนี้ที่คว้าชแมป์แอลพีจีเอได้มากกว่า 1 รายการ ซึ่งโปรจีนกล่าวว่า จากที่มีโอกาสลุ้นแชมป์อยู่ 2-3 รายการ ทำให้รู้สึกว่าแต่ละสัปดาห์จะมีนักกอล์ฟที่โดดเด่นมากๆ 1 คน บางครั้งก็จะมีเหตุการณ์ดราม่าขึ้น การที่แอลพีจีเอทัวร์มีแชมป์ไม่ซ้ำกันเลยถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าภาพรวมการแข่งขันแข็งแกร่งขึ้น ทำให้การลุ้นแชมป์ยากลำบากขึ้น