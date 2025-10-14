มาสด้าร่วมแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟเยาวชนไทย เปิดเวทีสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ
มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จัดงานร่วมแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟเยาวชนไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขัน “มาสด้า ยูเอส คอลเลจ เพรพ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2025” ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แข่งขันกับนักกอล์ฟระดับนานาชาติ พร้อมเป็นใบเบิกทางสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่มุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อตามรอยรุ่นพี่
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม มาสด้าได้มีการจัดงานร่วมแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟเยาวชนไทย ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ อาคาร เอแพค ทาวเวอร์ พร้อมรับการขอบคุณจากนักกอล์ฟเยาวชนที่เป็นลูกค้ามาสด้า ที่ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ มาสด้า ยูเอส คอลเลจ เพรพ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2025 ซึ่งครั้งนี้ ถือเป็นแมตช์ที่ 2 ของปี 2568 และนับเป็นครั้งที่ 4 ที่มาสด้า ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และผลักดันเยาวชนไทยให้ก้าวไกลสู่กีฬากอล์ฟในระดับนานาชาติ โดยความร่วมมือกับ The Agency College Recruit ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาทุนการศึกษาและส่งเสริมด้านกีฬาสำหรับเยาวชน
โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นมิดเดิลสคูล (ป.5–ม.2 ชาย-หญิง) และรุ่นไฮสคูล (ม.3–ม.6 ชาย-หญิง) ผู้ชนะเลิศในแต่ละรุ่นรวม 4 คน จะได้รับรางวัล ตั๋วเครื่องบินไปกลับระหว่างเอเชีย–สหรัฐอเมริกา และสิทธิเข้าร่วมแข่งขันรายการ “จูเนียร์ เวิลด์คัพ อินวิเตชั่นแนล” ที่รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ช่วงต้นปีหน้า
งานนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหาร บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ, มร.ทาเคชิ ซาโตะ รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน และ นายภพนิพิฐ จิรวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับนักกีฬา
สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมงานประกอบด้วย “น้องต้นหอม” ศิริกาญจน์ วิชย์โกวิทเทน แชมป์รุ่นมิดเดิลสคูล หญิง แข่งขันระหว่างวันที่ 26–28 กันยายน ที่สยาม คันทรี คลับ โรลลิ่ง ฮิลส์ พัทยา จ.ชลบุรี , “น้องยูกิ” กิรณา บัตรพรรณธนะ แชมป์เยาวชนหญิง ระดับมิดเดิลสคูล ที่สนามกอล์ฟฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 25-27 เมษายน 2568 นอกจากนั้น เจ้าตัวมีดีกรี แชมป์ รุ่น 11-12 ปี บุคคลหญิง “กอล์ฟเยาวชนโลก “เอฟซีจี คอลลาเวย์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ” ที่สหรัฐฯ กอล์ฟเยาวชนรายการใหญ่ “เอฟซีจี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025” ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกด้วย
ส่วนนักกีฬาที่ร่วมงานคนอื่นๆ มีดังนี้ ปัณฑิกา หาญภิภพ, กรรณ บัตรพรรธนะ, อนัญญา สุขทัสน์, พสิษฐ์ โชติภักดีตระกูล, ภูวิศ ชลศึกษ์, กรณ์ฐรัฐ พรสินธนรัชต์, เลม่อนเชลโล่ กลัดเจริญ, วิน กนกภัยพิพัฒน์, สิริกร อนันตธนะสาร, วิชชุทัศน์ สุนทรจิรวัฒน์
นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า มาสด้ามีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนเยาวชนไทย เพื่อทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทย การสนับสนุนในครั้งนี้เป็นมากกว่าการแข่งขันกีฬา แต่ยังเป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เห็นถึงเส้นทางใหม่ๆ ทั้งด้านกีฬา การศึกษา และอาชีพในอนาคต พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้ามาสด้า แฟมิลี่ โดยตอกย้ำปณิธานของแบรนด์ ที่มุ่งส่งมอบประสบการณ์ความสุขและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับลูกค้ามาสด้า นอกจากนี้ มาสด้ายังมุ่งมั่นให้โครงการนี้เป็นเวทีปลูกฝัง Challenger Spirit-จิตวิญญาณที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ซึ่งสะท้อนหัวใจของแบรนด์มาสด้า ที่สะท้อนให้เห็นผ่านการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ และส่งต่อสู่การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเยาวชน
“สำหรับการแข่งขันในแมตซ์ที่ 2 ของปี 2568 นี้ มีเยาวชนจาก 20 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน รวม 107 คน โดยโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการแข่งขันกอล์ฟ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตในระดับสากล เปิดโอกาสให้เยาวชนค้นพบศักยภาพตัวเอง กำหนดเป้าหมาย และกล้าก้าวออกไปคว้าโอกาส ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา การแข่งขันทัวร์นาเมนท์สำคัญในสหรัฐฯ หรือแม้กระทั่ง โอกาสสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย เยาวชนทุกคนคือตัวแทนของความฝัน ความพยายาม และความกล้าหาญที่จะไม่หยุดอยู่แค่ในกรอบเดิมๆ” นายธีร์กล่าว
มาสด้า เราเชื่อมั่นว่า ใจที่ไม่ยอมแพ้ จะนำพาเยาวชนไทยก้าวไปได้ไกลบนเส้นทางที่เลือก และประสบความสำเร็จบนเวทีโลก เหมือนนักกอล์ฟเยาวชนไทยรุ่นปัจจุบันที่เป็นตัวอย่างให้เด็กรุ่นใหม่ได้ฝึกซ้อมและตามรอย