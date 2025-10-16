วรพล-ณชา แชมป์คลาสเอ กอล์ฟเปิดฤดูกาลเยาวชนภาคเหนือ ที่กัซซัน พาโนราม่า
ชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ (NTJGC) จัดการแข่งขันกอล์ฟแมตช์เปิดฤดูกาล 2568-2569 ที่สนามกัซซัน พาโนราม่า จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคมที่ผ่านมา
เมื่อจบการแข่งขัน 2 วัน 36 หลุม ปรากฏว่า คลาสเอ ชาย และหญิง แชมป์เป็นของ วรพล อนันทวรรณกุล วัย 16 ปีจาก ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย ที่ทำได้ถึง 6 อันเดอร์พาร์ 138 และณชา สถิตสัมพันธ์ วัย 15 ปีจาก ร.ร.นานาชาติยูนิตี้ คอนคอร์ด เชียงใหม่ ที่สกอร์ 2 โอเวอร์พาร์ 146
คลาสบี ชายและหญิง แชมป์เป็นของ เมลเบิร์น-ณัฐชานนท์โตวัน วัย 14 ปีจาก ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ และเจสซี่-มิงรุย ยู วัย 14 ปีจาก ร.ร.นานาชาติสิงคโปร์ เชียงใหม่ ที่สกอร์ 9 โอเวอร์พาร์ 153 และ 15 โอเวอร์พาร์ 159 ตามลำดับ
สำหรับคลาสซี ชายแชมป์เป็นของ นิทาน-ปัฑค์ปัณญธร หาญณรงค์ วัย 11 ปีจาก ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่ 193 คะแนน ส่วนคลาสซี หญิง แชมป์เป็นของ ฟางฟาง-ปานตะวัน ปาลี วัย 11 ปีจาก ร.ร.ช่องฟ้าซินเซิงวานิชบำรุง ที่ 3 โอเวอร์พาร์ 147
ขณะที่ “น้องธาวิน” อาชวิน วงศ์สาฟู วัย 10 ปีจาก ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย คว้าแชมป์คลาสดีชายไปที่ 229 คะแนน ส่วน “น้องมาริ” พิมพ์ณิชา วงศ์จันทรัตน์ วัย 9 ปีจาก ร.ร.นานาชาติมิลล์ฮิลล์ประเทศไทย ซิวแชมป์คลาสดีหญิงไปที่ 8 โอเวอร์พาร์ 152
สำหรับคลาสอี ชาย แชมป์เป็นของ ชีน เกา วัย 8 ปีจาก ร.ร.นานาชาติยูนิตี้คอนคอร์ด เชียงใหม่ ที่ 179 คะแนน ส่วนคลาสเอฟ ชาย แชมป์เป็นของ กรณ์ วงศ์จันทรัตน์ วัย 6 ปีจาก ร.ร.นานาชาติมิลล์ฮิลล์ประเทศไทย ที่ 236 คะแนน
และในพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย ตันรุ่งเรืองพร ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน และครอบครัว จังหวัดตาก ร่วมแสดงความยินดี
สำหรับการแข่งขันรายการที่สองของฤดูกาล 2025-2026 จะจัดขึ้นในวันที่ 10-11 มกราคม 2569 ที่สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง โดยยังคงเป็นการเก็บคะแนนสะสมใน จูเนียร์ กอล์ฟ สกอร์บอร์ด(JGS) และคะแนนสะสมนักกอล์ฟสมัครเล่นโลก( WAGR)
สรุปผลการแข่งขัน
คลาสเอ ชาย 138 วรพล อนันทวรรณกุล 68-70
คลาสเอ หญิง 146 ณชา สถิตสัมพันธ์ 70-76
คลาสบี ชาย 153 ณัฐชานนท์ โตวัน 78-75
คลาสบี หญิง 149 มิงรุย ยู 78-71
คลาสซี ชาย 193 ปัฑค์ปัณญธร หาญณรงค์ 98-95
คลาสซี หญิง 147 ปานตะวัน ปาลี 73-74
คลาสดี ชาย 242 อาชวิน วงศ์สาฟู 113-109
คลาสดี หญิง 152 พิมพ์ณิชา วงศ์จันทรัตน์ 76-76
คลาสอี ชาย 179 ชีน เกา 88-91
คลาสเอฟ ชาย 236 กรณ์ วงศ์จันทรัตน์ 114-122