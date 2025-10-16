ชเนตตี ร่วมดวลศึกกอล์ฟ บีเอ็มดับเบิลยู เลดี้ส์ แชมเปี้ยนชิพ ที่เกาหลีใต้
“โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน โปรสาวหนึ่งเดียวจากประเทศไทย ร่วมแข่งขันประชันวงสะวิงกอล์ฟแอลพีจีเอ ทัวร์ รายการ “บีเอ็มดับเบิลยู เลดี้ส์ แชมเปี้ยนชิพ” ที่ประเทศเกาหลีใต้ ในสัปดาห์นี้ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 75.4 ล้านบาท พร้อมนักกอล์ฟสาวระดับโลกอีกมากมายร่วมล่าแชมป์
กอล์ฟแอลพีจีเอ ทัวร์ รายการ “บีเอ็มดับเบิลยู เลดีส์ แชมเปียนชิพ” แข่งขันที่สนามไพน์ บีช กอล์ฟ ลิงค์ส ในแฮนัม-กุน, จอลลานัม-โด สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2568 ชิงเงินรางวัลรวม 2.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 75.4 ล้านบาท เป็นรายการที่ 2 ของเอเชีย สะวิง ช่วงปลายฤดูกาล แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 72 หลุม ไม่มีตัดตัว มีนักกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขัน 78 คน รวมทั้ง ฮันนาห์ กรีน โปรชาวออสเตรเลีย แชมป์เมื่อปีที่แล้ว โดยสัปดาห์นี้ มีนักกอล์ฟไทยร่วมแข่งขันเพียงคนเดียว คือ “พราว” ชเนตตี วรรณแสน
ความเคลื่อนไหวล่าสุด “พราว” ชเนตตี วรรณแสน วัย 21 ปี จากเชียงใหม่ มืออันดับ 43 ของโลกเจ้าของแชมป์อาชีพแอลพีจีเอ ทัวร์ 2 รายการ จะเล่นเป็นครั้งที่ 3 หลังจากจบอันดับ 73 เมื่อปี 2023 และอันดับ 3 เมื่อปีที่แล้ว ขณะที่ผลงานในทัวร์ปีนี้ เล่น 20 รายการ (ไม่นับวอลมาร์ต เอ็นดับเบิลยู อาร์คันซอ แชมเปี้ยนชิพ) จบใน 10 อันดับแรก 3 รายการ อันดับ 6 ร่วม แบล็คเดสเซิร์ต แชมเปียนชิพ อันดับ 10 ร่วมมายเออร์ แอลพีจีเอ คลาสสิก และอันดับ 2 ร่วม วีเมนส์ พีจีเอ แชมเปียนชิพ (เมเจอร์)
ชเนตตี กล่าวถึงการเตรียมตัวแข่งขันรายการนี้ว่า โดยรวมปีนี้ถือว่าดี มีบางช่วงที่อาจจะเล่นไม่ค่อยออกบ้าง ตีไม่ค่อยได้เหมือนที่อยากให้เป็น แต่ช่วงหลังก็เริ่มรู้สึกดีขึ้น เหมือนกลับมามั่นใจมากขึ้น พอได้พักก่อนมารายการนี้ ก็ช่วยให้มีเวลาซ้อม แล้วก็ได้มองย้อนกลับไปดูตัวเองใหม่อีกครั้ง จะทำให้ดีที่สุดในสัปดาห์นี้