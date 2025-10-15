ทัพโปรไทยตบเท้าสู้ศึกเอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ประชันยอดฝีมือของภูมิภาค
ทัพโปรหนุ่มไทย 30 คน พร้อมลงสู้ศึก เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท ประชันเหล่าผู้เล่นฝีมือดีของทัวร์ที่สนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดฉากดวลวสะวิง รอบแรกพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคมนี้
เอเชี่ยน ทัวร์ ร่วมกับ สำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (เอ็มเอสบี) และ เอสเจเอ็ม รีสอร์ท เอส.เอ. (เอสเจเอ็ม), ไอเอ็มจี และสมาคมกอล์ฟมาเก๊า จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ซึ่งเป็นการแข่งขันรายการที่ 14 ของตารางเอเชี่ยน ทัวร์ ฤดูกาล 2025 ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคมนี้ ที่สนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระยะ 6,713 หลา พาร์ 70 มีนักกอล์ฟ 144 คน จาก 29 ประเทศ ลงแข่งขัน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 180,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 5.7 ล้านบาท
ความเคลื่อนไหวเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม เป็นรอบฝึกซ้อมและการแข่งขันโปรแอม โดย “โปรไช้” ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2016 ซึ่งเพิ่งจบอันดับ 3 ร่วมในศึกอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ที่อินโดนีเซีย เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในนักกอล์ฟไทยรวม 30 คน ที่จะลงชิงชัยในสัปดาห์นี้ พร้อมตั้งเป้าดึงฟอร์มเก่งลงประชันวงสวิงกับบรรดาผู้เล่นฝีมือดีของทัวร์และเหล่านักกอล์ฟจอมแกร่งเจ้าถิ่นทั้งจากจีน ฮ่องกง และมาเก๊า
ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ ซึ่งจบอันดับ 6 ในรายการนี้เมื่อปีที่แล้ว เผยในรอบโปรแอมว่า “รู้สึกตื่นเต้นและดีใจทุกครั้งที่ได้กลับมาที่นี่ แม้จะเคยชนะ 9 ปีมาแล้ว แต่ยังเป็นความทรงจำที่ดีมากๆ เสมอ ส่วนเรื่องฟอร์มการเล่นช่วง 4-5 ปีหลังมานี้ ผมมักจะเล่นได้ดีช่วงครึ่งปีหลัง เพราะผมชอบออกไปแข่งเรื่อยๆ แล้วหาข้อผิดพลาด ต้นปีเราอาจจะยังหาตัวเองไม่เจอ รวมถึงอาการบาดเจ็บที่หลังก็ดีขึ้น ทำให้เรากลับมาฟิตร่างกายได้ดี ยิ่งช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนผมพัตต์ได้ดีขึ้น ทำให้รู้สึกมั่นใจ ช่วงนี้เกมแพลนดี เสริฟได้ดี ซึ่งกอล์ฟวัดกันที่พัตต์ สัปดาห์นี้ถ้าพัตต์ลงก็มีลุ้น แต่เป้าหลักๆ ของผมคือออกไปเล่นตามเกมให้ได้ทุกวัน คิดว่าผลงานก็จะออกมาดีเอง”
ทั้งนี้ปวิธถูกจัดให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีโอกาสลุ้นเป็นนักกอล์ฟคนที่ 4 ที่ครองแชมป์มาเก๊า โอเพ่น 2 สมัย เช่นเดียวกับ “โปรฟลุ้ค” รฐนน วรรณศรีจันทร์ ที่เพิ่งคว้าแชมป์ที่ไต้หวันเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา และสัปดาห์นี้จะลงเล่นในฐานะแชมป์เก่าปีที่แล้ว
นอกจากนี้ ยังมีผู้เล่นดีกรีแชมป์ที่หวังจารึกชื่อเป็นโปรไทยคนที่ 4 ที่ครองแชมป์รายการนี้ อาทิ สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย และภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ เจ้าของแชมป์เอเชี่ยน ทัวร์ 4 รายการ, นิติธร ทิพย์พงษ์ แชมป์ 3 รายการ, แดนไท บุญมา และสาริศ สุวรรณรัตน์ แชมป์คนละ 2 รายการ รวมถึง อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตมือหนึ่งเอเชี่ยน ทัวร์ ปี 2019 และกัญจน์ เจริญกุล รองแชมป์ปีที่แล้ว ที่กำลังไล่ล่าแชมป์แรกในเอเชี่ยน ทัวร์ ให้กับตัวเอง
ทางด้านผู้เล่นเจ้าถิ่นซึ่งเป็นที่จับตามองในสัปดาห์นี้มีทั้งเหล่าโปรแถวหน้าของจีนอย่าง หลี่ เฮาตง มือหนึ่งของจีน, ติง เหวินยี่ นักกอล์ฟหนุ่มรุ่นใหม่, จาง เหลียงเหว่ย และเหลียง เหวินชอง 2 โปรกอล์ฟระดับตำนาน, เคลวิน ซี ไหง ดาวรุ่งของมาเก๊า รวมถึงสองหนุ่มฮ่องกงเจ้าของเหรียญรางวัลในเอเชี่ยนเกมส์ 2023 ที่หางโจว อย่าง ไทชิ โค ดีกรีเหรียญทองบุคคล และแมทธิว เฉิง เหรียญทองแดงประเภททีม
ไทชิ โค นักกอล์ฟฮ่องกงคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ในรายการของเอเชียนทัวร์มาครองได้เมื่อปี 2023 กล่าวว่า “ผมรู้สึกเต้นมากที่จะได้มาที่นี่อีกครั้ง สภาพสนามสมบูรณ์มาก แถมอากาศก็ดีด้วย กอล์ฟรายการมาเก๊า โอเพ่น นับเป็นรายการหลักของเอเชียน ทัวร์ ที่มีประวัติการจัดแข่งมายาวนาน และฉันก็ตั้งตารอที่เป็นส่วนหนึ่งในรายการนี้”
กอล์ฟรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น รอบแรก (16 ต.ค.) กลุ่มแรกเริ่มเวลา 06.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือเวลา 05.30 น. ตามเวลาประเทศไทย แฟนกอล์ฟที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ www.sjmmacaoopen.com โดย 1 คนลงทะเบียนรับบัตรได้ 4 ใบ