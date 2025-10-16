โปรพราว สาวไทยหนึ่งเดียวลุยศึกบีเอ็มดับเบิลยู เปิดฉากที่ 4 ร่วม ตาม 3 สโตรก
“โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน สาวไทยหนึ่งเดียวที่เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟหญิง “บีเอ็มดับเบิลยู เลดี้ส์ แชมเปี้ยนชิพ” ที่ประเทศเกาหลีใต้ เปิดฉากรอบแรก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ทำ 9 เบอร์ดี้ 2 โบกี้ สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 65 เปิดฉากในอันดับ 4 ร่วม
โปรพราวมีสกอร์ตามหลังผู้นำ คิม เซ ยอง โปรสาวเจ้าถิ่นซึ่งนำเดี่ยวที่ 10 อันเดอร์พาร์ 62 อยู่ 3 สโตรก
ด้านมินจี ลี โปรมือ 3 ของโลกชาวออสเตรเลีย ประเดิมด้วยสกอร์ 4 อันเดอร์พาร์ 68 ในอันดับ 22 ร่วม