โปรเมเจ็บถอนแข่งอินเตอร์คราวน์อีกราย โปรจัสมินเข้าร่วมแทน
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม เว็บไซต์ของแอลพีจีเอทัวร์รายงานว่า “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล อดีตโปรสาวมือ 1 ของโลก ได้ขอถอนตัวจากการลงเล่นให้ทีมชาติไทยในศึกกอล์ฟประเภททีม “อินเตอร์เนชั่นแนล คราวน์ 2025” ซึ่งจะแข่งขันกันที่ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคมนี้ เนื่องจากปัญหาบาดเจ็บ และ “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ จะลงทำการแข่งขันแทน
ทำให้ทีมไทย แชมป์เก่า จะประกอบด้วย “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรมือ 1 โลก, “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน, “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ ซึ่งลงแทน “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ ที่ถอนตัวเพราะอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ และ “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ โดยไทยจะยังคงเป็นทีมวางอันดับ 5 ซึ่งล็อกไว้ตั้งแต่ประกาศเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในทีมก็ตาม
สำหรับกอล์ฟอินเตอร์เนชั่นแนล คราวน์ เป็นการแข่งขันประเภททีม 4 คน มีนักกอล์ฟ 32 คน จาก 8 ทีมเข้าร่วม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, ไทย, สวีเดน, ทีมโลก, จีน โดยปีนี้พิเศษด้วยการเพิ่มทีมโลกซึ่งประกอบด้วยนักกอล์ฟมืออันดับโลกสูงสุดตัวแทนแต่ละทวีป 4 ทวีป (อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้, ยุโรป, เอเชีย และแอฟริกา/โอเชียเนีย) ซึ่งเป็นชาติที่ไม่ซ้ำกับประเทศที่ได้เข้าร่วมโดยอัตโนมัติแล้ว
การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม ใน 3 วันแรก แข่งประเภทโฟร์บอลแบบพบกันหมดในกลุ่ม ทีมที่มีคะแนนดีที่สุด 2 ทีมในแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศช่วงเช้าวันอาทิตย์ โดยรอบรองชนะเลิศจะแข่งประเภทเดี่ยว 2 คู่ และโฟร์ซัม 1 คู่ ผู้ชนะเข้าไปชิงชนะเลิศ ส่วนผู้แพ้ชิงอันดับ 3 โดยใช้ระบบการแข่งขันแบบเดียวกัน