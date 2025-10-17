โปรพราวหวดเกิน 1 โอเวอร์ รอบสอง หล่นอันดับ 28 ร่วม ศึกบีเอ็มดับเบิลยู
“โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน สาวไทยหนึ่งเดียวที่เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟหญิง “บีเอ็มดับเบิลยู เลดี้ส์ แชมเปี้ยนชิพ” ที่ประเทศเกาหลีใต้ ลงแข่งขันรอบสอง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ทำ 2 เบอร์ดี้ 1 โบกี้ 1 ดับเบิลโบกี้ รวมหวดเกิน 1 โอเวอร์พาร์ในรอบสอง สกอร์รวมเป็น 6 อันเดอร์พาร์ 138 หล่นจากอันดับ 4 ร่วม ไปอยู่อันดับ 28 ร่วม
ขณะที่ผู้นำยังคงเป็นคิม เซ ยอง โปรสาวเจ้าถิ่น ทำสกอร์รวม 16 อันเดอร์พาร์ 128 โดยมีบรู๊กส์ แมตธิว จากสหรัฐ ตามาห่างสโตรกเดียว
ด้านมินจี ลี โปรมือ 3 ของโลกชาวออสเตรเลีย ซึ่งเป็นมืออันดับท็อปของโลกสูงสุดที่ร่วมแข่งขันรายการนี้ อยู่อันดับ 6 ร่วม สกอร์ 10 อันเดอร์พาร์ 134