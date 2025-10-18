โปรพราวเก็บเพิ่มไม่ได้ รั้งที่ 36 ร่วม รอบสาม สะวิงบีเอ็มดับเบิลยู เลดี้ส์ แชมเปี้ยนชิพ
“โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน สาวไทยหนึ่งเดียวที่เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟหญิง “บีเอ็มดับเบิลยู เลดี้ส์ แชมเปี้ยนชิพ” ที่ประเทศเกาหลีใต้ ลงแข่งขันรอบสาม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ทำอีเว่นพาร์ 72 รั้งอันดับ 36 ร่วม
โปรพราวทำ 4 เบอร์ดี้ ที่หลุม 1, 6, 8, 17 กับ 4 โบกี้ ที่หลุม 2, 4, 14, 16 สกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 210 อยู่ในอันดับ 36 ร่วม เท่ากับลิเลีย วู อดีตมือ 1 ของโลกชาวอเมริกัน และโปรสาวอีก 6 คน
ขณะที่ผู้นำยังเป็นคิม เซ ยอง โปรเกาหลีใต้ ที่รอบนี้เก็บเพิ่ม 3 อันเดอร์พาร์ 69 สกอร์รวม 19 อันเดอร์พาร์ 197 โดยมีเยลิมี่ โนห์ โปรอเมริกัน และนาสะ ฮาตาโอกะ โปรญี่ปุ่น ตามมาเป็นอันดับ 2 ร่วม ที่ 15 อันเดอร์พาร์ 201
เซลีน บูติเย่ร์ โปรฝรั่งเศสสายเลือดไทย มารอบนี้เก็บเพิ่ม 3 อันเดอร์พาร์ 69 สกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 203 อยู่ในอันดับ 13 ร่วม ยังได้ลุ้นแชมป์ในรอบสุดท้าย
ด้านมินจี ลี มืออันดับสูงสุดในรายการนี้และเป็นแชมป์เก่าปี 2023 จากออสเตรเลีย อยู่ในอันดับ 10 ร่วม สกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 205