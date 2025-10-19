โปรพราวปิดฉากที่ 54 ร่วม – คิมนำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์บีเอ็มดับเบิลยู
“โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน โปรสาวไทยหนึ่งเดียวที่ร่วมแข่งขันกอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์ “เลดี้ส์ บีเอ็มดับเบิลยู แชมเปี้ยนชิพ” ที่เกาหลีใต้ ลงแข่งขันรอบสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ทำ 2 เบอร์ดี้ 3 โบกี้ หวดเกิน 1 โอเวอร์พาร์ ในรอบสุดท้าย สกอร์รวมเป็น 5 อันเดอร์พาร์ 283 ปิดฉากในอันดับ 54 ร่วม รับเงินรางวัล 7,274 ดอลลาร์สหรัฐ (240,000 บาท)
ขณะที่คิม เซ ยอง โปรสาวเจ้าถิ่น นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์ไปครองด้วยสกอร์ 24 อันเดอร์พาร์ 264 ทิ้งห่างอันดับสอง นาสะ ฮาตาโอกะ ถึง 4 สโตรก
ด้านมินจี ลี โปรชาวออสเตรเลีย มืออันดับ 3 ของโลก ซึ่งเป็นมือท็อปสุดที่ร่วมแข่งขันรายการนี้ คว้าอันดับ 10 ร่วม สกอร์ 15 อันเดอร์พาร์ 273
สำหรับรายการต่อไป โปรพราวจะร่วมทีมกับ “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล, “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ และ “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ แข่งขันกอล์ฟประเภททีม “อินเตอร์เนชั่นแนล คราวน์ 2025” ที่เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม ซึ่งไทยเป็นแชมป์เก่า โดยมีอีก 7 ทีมเข้าร่วม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สวีเดน จีน และทีมโลก