อันดับโลกไทเกอร์ร่วงที่ 2,048 ต่ำสุดตั้งแต่เล่นอาชีพ คนใกล้ชิดยันยังไม่เลิกเล่น
ไทเกอร์ วู้ดส์ อดีตนักกอล์ฟมือ 1 ของโลกชาวอเมริกัน ที่ไมได้ลงแข่งขันในพีจีเอทัวร์ มาตั้งแต่จบศึกเมเจอร์ “ดิ โอเพ่น” เมื่อเดือนกรกฎาคม ปีที่แล้ว เนื่องจากต้องรับการรักษาร่างกายและพักฟื้นจากอุบัติเหตุทางรถยนต์มาโดยตลอด ทำให้อันดับโลกของเขาในการจัดอันดับสัปดาห์ล่าสุด ตกไปอยู่ที่ 2,048 ของโลก นับเป็นอันดับที่ต่ำที่สุดตั้งแต่เขาเล่นกอล์ฟอาชีพมา นอกจากนั้นระบบการจัดอันดับโลกจะตัดนักกอล์ฟที่ไม่ได้แข่งขันในช่วงเวลา 2 ปี ออกจากระบบออกไป ทำให้มีโอกาสสูงมากที่ไทเกอร์จะไม่มีอันดับโลก ถ้าเขาไม่ลงแข่งขันในพีจีเอทัวร์ ก่อนเดือนเมษายน ปีหน้า
“เดลี่เมล” รายงานว่า จากการที่ได้สอบถามคนใกล้ชิดกับไทเกอร์ถึงแผนการฟื้นฟูร่างกายและการเล่นกอล์ฟนั้น แหล่งข่าวเปิดเผยว่า นักกอล์ฟวัย 49 ปี ไม่ได้โง่ เขารู้ดีว่าทุกอย่างกำลังจะจบลง และเขาก็กำลังยอมรับมัน เขายังไม่เลิกเล่น เพราะอยากจะกลับไปเล่นรายการใหญ่อีกสักครั้ง และอยาดปิดฉากการเล่นกอล์ฟด้วยผลงานที่ยิ่งใหญ่ ไม่ได้จะจากไปแบบเงียบๆ ซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไป
“ไทเกอร์จะผลักดันตัวเองไปจนกว่าที่เขาจะทำอะไรไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับการฟื้นฟูร่างกายว่าจะทำได้หรือไม่ แต่ดูเหมือนว่าเขาจะกลับมาแข่งขันได้” แหล่งข่าวเปิดเผย
วู้ดส์ขึ้นเป็นมือ 1 ของโลกครั้งสุดท้าย ต้องย้อนไปเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2014 และในระหว่างปี 2022-2024 เขาลงเล่นในพีจีเอทัวร์ไปรวม 10 รายการเท่านั้น