ตำนานกอล์ฟ นิคลอส ชนะคดีบริษัทเก่า ได้ค่าเสียหาย 50 ล้านดอลลาร์!
สื่อต่างประเทศรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม คณะลูกขุนแห่งศาลปาล์มบีช เคาน์ตี้ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา มีคำตัดสินให้แจ็ค นิคลอส ตำนานกอล์ฟวัย 85 ปี ชนะคดีบริษัทเก่าของตัวเองในคดีหมิ่นประมาท และให้คู่กรณีจ่ายค่าเสียหายถึง 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,625 ล้านบาท)
นิคลอสฟ้องบริษัท “นิคลอส คอมปานี” ซึ่งเคยเป็นผู้ก่อตั้งและขายไปในภายหลัง หลังจากบริษัทกล่าวหาว่าเขาได้รับข้อเสนอ 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (24,375 ล้านบาท) เพื่อให้เข้าร่วมการแข่งขัน “ลิฟกอล์ฟ” ทัวร์กอล์ฟคู่แข่งของพีจีเอทัวร์ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบีย นอกจากนี้ บริษัทยังกล่าวหาเขาด้วยว่า สภาพจิตใจของนิคลอสไม่อยู่ในระดับที่จะสามารถบริหารจัดการด้านธุรกิจได้อีกต่อไป
ตัวแทนกฎหมายของนิคลอสระบุว่า ข้อกล่าวหาเหล่านี้ทำให้ตำนานกอล์ฟวัย 85 ปี เสื่อมเสียชื่อเสียง และตกเป็นเป้าของการล้อเลียน ความเกลียดชัง ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ หรือดูแคลน
ปัญหาระหว่างนิคลอสกับบริษัทเก่ายาวนานมาเกือบ 2 ทศวรรษ หลังจากเขาขายธุรกิจออกแบบสนามกอล์ฟ และลิขสิทธิ์เหนือชื่อและภาพลักษณ์ให้กับบริษัทนิคลอสในราคา 145 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4,756 ล้านบาท ณ เวลานั้น) เมื่อปี 2007 โดยมีนักการธนาคาร โฮเวิร์ด มิลสไตน์ เป็นคนออกเงิน และต่อมาในปี 2017 นิคลอสลงจากตำแหน่งบริหารของบริษัท ก่อนจะโดนบริษัทฟ้องในปี 2022 กล่าวหาว่าเขาพยายามเอาธุรกิจไปหาผลประโยชน์และแอบเจรจากับลิฟกอล์ฟอย่างเงียบๆ