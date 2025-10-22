นักกอล์ฟสาวไทยพร้อมป้องกันแชมป์ อินเตอร์เนชั่นแนล คราวน์ ที่เกาหลีใต้
ทีมนักกอล์ฟสาวไทย “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ และ “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ ผนึกกำลังพร้อมลงป้องกันแชมป์กอล์ฟประเภททีมหญิง อินเตอร์เนชั่นแนล คราวน์ ที่ที่สนามนิวโคเรีย คันทรี คลับ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคมนี้
รายการนี้เป็นกอล์ฟทีมแมตช์เพลย์ โดยรอบแบ่งกลุ่ม จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม กลุ่มเอ สหรัฐอเมริกา (แชมป์ปี 2016) ออสเตรเลีย ไทย (แชมป์ปี 2023) และจีน ส่วนกลุ่มบี ประกอบไปด้วย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ (แชมป์ปี 2018) สวีเดนและทีมเวิลด์
ทีมนักกอล์ฟไทยชุดนี้ มีอาฒยา ฐิติกุล มือ 1 ของโลก เจ้าของแชมป์อาชีพแอลพีจีเอทัวร์ 6 รายการ โดยเฉพาะผลงานในปีนี้ คว้าแชมป์มาแล้ว 2 รายการ ในการแข่งขันมิซูโฮะ อเมริกาส์ โอเพ่น เมื่อเดือนพฤษภาคม และบิวอิค แอลพีจีเอ เซี่ยงไฮ้ ที่ประเทศจีน เมื่อต้นเดือนตุลาคม สำหรับรายการนี้ โปรจีนจะเล่นครั้งที่ 2 และเป็นเพียงผู้เล่นคนเดียวของสมาชิกทีมไทย ชุดคว้าแชมป์ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2023 ครั้งนั้นเธอชนะทั้งหมด 5 แมตช์
สำหรับผู้เล่นในทีมคนอื่น ได้แก่ “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน และ “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ ทั้งสองคนแชมป์อาชีพแอลพีจีเอ 2 รายการ และ “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ แชมป์อาชีพแอลพีจีเอ 3 รายการ ซึ่งทั้ง 3 คน จะเล่นเป็นครั้งแรก ต่างก็พร้อมที่จะสร้างผลงานเพื่อคว้าแชมป์อีกครั้ง
ส่วนทีมอื่นๆ ในกลุ่มนี้ ต่างก็มีนักกอล์ฟสตาร์ดัง โดยทีมสหรัฐอเมริกา ทีมวางอันดับหนึ่ง ประกอบด้วย แองเจิ้ล หยิน, ลอเรน คัฟลิน, ลิเลีย วู และ เยลิมี่ โนห์ ทั้ง 4 คนต่างคว้าแชมป์อาชีพในทัวร์มาแล้ว
ออสเตรเลียทีมอันดับ 4 รองแชมป์สองปีที่แล้ว นำโดยมินจี ลี, ฮันน่าห์ กรีน และ เกรซ คิม ดีกรีแชมป์เมเจอร์ ทั้ง 3 คน และ สเตฟานี่ คีเรียคู ส่วนทีมจีนมี หยิน รั่วหนิง แชมป์เมเจอร์, จาง เว่ยเว่ย, หลิว หยาน และ หลิว ยุ่ยซิน
กลุ่มบี มีญี่ปุ่นทีมวางอันดับ 2 นำโดย 3 นักกอล์ฟดีกรีแชมป์เมเจอร์อย่าง มิยู ยามาชิตะ, มาโอะ ไซโกะ และ อายากุ ฟุรุเอะ พร้อมกับ ริโอะ ทาเคดะ แชมป์แอลพีจีเอ ด้านทีมเกาหลีใต้เจ้าภาพมี คิม ฮโย-จู, ยู เฮ-รัน, โค จิน-ยอง และ ชเว ฮเย-จิน
ทีมสวีเดนมี มายา สตาร์กแชมป์เมเจอร์, มาเดอลีน ซักสตรอม, อิงกริด ลินด์บลัด และ ลินน์ แกรนท์ ต่างก็คว้าแชมป์อาชีพในทัวร์มาแล้ว
ขณะที่ทีมเวิลด์ มีการจัดทีมเข้ามาเพื่อแข่งในปีนี้เป็นครั้งแรก รวมเอาสตาร์ดังดีกรีแชมป์เมเจอร์อย่าง ลิเดีย โค จากนิวซีแลนด์, บรู๊ก เฮนเดอร์สัน จากแคนาดา, ชาร์ลีย์ ฮัลล์ จากอังกฤษ และ ซื่อ เหว่ย-หลิง จากไต้หวัน
ทั้งนี้ รูปแบบการแข่งขัน รอบแบ่งกลุ่มพบกับหมดในกลุ่มโดยวันพฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์จะเล่นแบบโฟร์บอล ทีมชนะจะได้ 2 แต้ม เสมอ 0.5 แต้ม แพ้ 0 แต้ม ทีมที่มีแต้มรวมสูงสุดสองทีม จะเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศในวันอาทิตย์ช่วงเช้า อันดับ 1 กลุ่มเอ จะพบกับอันดับ 2 กลุ่มบี และอันดับ 1 กลุ่มบี จะพบกับอันดับ 2 กลุ่มเอ ซึ่งในรอบรองชนะเลิศนี้ จะแข่งขันเดี่ยว 2 แมตช์ และโฟร์ซัมส์ 1 แมตช์ (แต่ละทีมจะจัดเอง) ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศ จะเข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในช่วงบ่าย และทีมแพ้จะชิงอันดับสามช่วงเดียวกัน โดยใช้รูปแบบการแข่งขันเหมือนกับในรอบรองชนะเลิศ