เรนวูด ปาร์ค เปิดตัวสถาบันสอนกอล์ฟระดับโลกแห่งใหม่ ที่มาพร้อมกับ Golf Fitness เต็มรูปแบบ
เรนวูด ปาร์ค (Reignwood Park) ประกาศเปิดตัว CH3 Performance Golf Academy Thailand หรือ Claude Harmon III Performance Golf Academy Thailand สถาบันสอนกอล์ฟที่พัฒนาร่วมกับ คล็อด ฮาร์มอน (Claude Harmon III) โค้ชชื่อดังระดับโลก ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักกอล์ฟชั้นนำอย่าง Dustin Johnson, Brooks Koepka และ Rickie Fowler โดยมีทีมงานโค้ชมากประสบการณ์จากประเทศอังกฤษมาร่วมพัฒนามาตรฐานและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกอล์ฟไทยรุ่นใหม่ โดยสถาบันกอล์ฟแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลาง Reignwood Park พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟ Robinswood ที่ได้มาตรฐานระดับโลก สนามซ้อมไดรฟ์ที่กว้างขวาง ระบบฝึกซ้อมทันสมัยอย่าง Trackman Range และสนาม Par 3 ที่เหมาะสำหรับนักกอล์ฟทุกวัย ตั้งแต่นักกอล์ฟเยาวชนไปจนถึงนักกอล์ฟอาชีพ พร้อมด้วย Golf Fitness Performance เต็มรูปแบบที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้ดียิ่งขึ้น
CH3 Performance Golf Academy Thailand เน้นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งการพัฒนาทักษะกอล์ฟ การเสริมสมรรถภาพทางกายโดย Golf Fitness Professional ที่มีประสบการณ์จากต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีการสอนระดับมาตรฐานสากล เช่น ระบบ data-driven และ personalized coaching เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมในทุกระดับ พร้อมตั้งเป้ายกระดับนักกอล์ฟไทยให้ก้าวเข้าสู่เวทีโลกในอนาคต
นายสีหเชษฐ์ สายฝน หรือ โปรอิฐ ผู้จัดการทั่วไป Robinswood Golf Club กล่าวว่า การร่วมงานกับ คล็อด ฮาร์มอน (Claude Harmon III) ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานวงการกอล์ฟไทย และเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟไทยได้เข้าถึงการเรียนการสอนระดับโลกได้จริง นอกจากนี้ Reignwood Park ยังร่วมกับ Reignwood Foundation เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและโอกาสให้เยาวชนผู้มีพรสวรรค์ด้านกอล์ฟในประเทศไทย ได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้ฝึกสอนชั้นนำระดับโลก เสริมสร้างแรงบันดาลใจและเปิดประตูสู่ความสำเร็จในระดับสากล
โดยล่าสุด CH3 Performance Golf Academy Thailand เตรียมเปิดบ้าน “CH3 Open House 2025” ฉลองเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนของไทยให้ทัดเทียมระดับโลก พร้อมเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชนและผู้ปกครองได้สัมผัสประสบการณ์จริงกับระบบการฝึกสอนของ CH3 ภายในงานมีกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย อาทิ การแข่งขัน “The Robinswood Par 3 Challenge” เวิร์กช็อปกับโค้ชจาก CH3 และทีม Golf Fitness Professional ตลอดจนกิจกรรม Crazy Putting, Long Drive และ Lucky Draw พร้อมของรางวัลจาก CH3 เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกและแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงาน
นอกจากนี้ยังมีโปรโมชันเฉพาะวันงาน ได้แก่ Performance Package ราคา 4,000 บาท ซึ่งรวมคลาสแก้วงสวิง 1 ชั่วโมง และคลาส Golf Fitness 1 ชั่วโมง พร้อมส่วนลดสินค้า CH3 Merchandise 30% สำหรับผู้ร่วมงานทุกคน
CH3 Performance Golf Academy Thailand พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนากอล์ฟในภูมิภาค ด้วยพันธกิจในการยกระดับทักษะและศักยภาพของนักกอล์ฟทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยงาน “CH3 Open House 2025” จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งโลกกอล์ฟในประเทศไทย