พงศภัคชี้สนามเข้าทางตัวเอง ตั้งเป้าคว้าแชมป์เอเชีย แปซิฟิก อเมเจอร์
พงศภัค เหล่าภักดี นักกอล์ฟหนุ่มไทย กล่าวถึงความพร้อมก่อนลงดวลวงสะวิงศึกกอล์ฟสมัครเล่น เอเชีย แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 23–26 ตุลาคม ว่า แข่งขันรายการนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วสำหรับรายการนี้ ซึ่งก็เฝ้าจับตามองมาตลอดอยากจะได้เล่นทุกปี ชอบรายการนี้มากเนื่องจากพวกเขาให้โอกาสนักกอล์ฟในภูมิภาคนี้ได้สิทธิไปเล่นทั้งเดอะมาสเตอร์ส และดิ โอเพ่น แล้วยังสร้างโอกาสต่างๆ ให้กับนักกอล์ฟเอเชีย รวมทั้งตัวเองด้วย
“ปีนี้ผมยอมรับว่าไม่เคยมีประสบการณ์การเล่นในแถบตะวันออกลางมาก่อนเลยมาเล่นที่นี่เป็นครั้งแรก แต่ก็ไม่ได้กังวลอะไรมากเพราะว่าผมก็เรียนอยู่ที่แอริโซนาก็คล้ายๆ กับที่นี่มีทะเลทรายเหมือนกัน สนามเข้าทางผมต้องไดรฟ์ดี ไกลและตรง เพราะว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างไดรฟ์ดี ก็จะทำให้ผมได้เปรียบพอสมควร แล้วสนามก็ไม่ได้ท้าทายอะไรมาก คิดว่าน่าขึ้นอยู่กับลมมากกว่า กรีนก็นุ่มผมก็ซ้อมและเล่นกับมหาวิทยาลัยมาอยู่แล้วคิดว่าไม่น่ามีปัญหา ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านเล่นมาหลายครั้งผมรู้สึกว่าจิตใจผมแกร่งขึ้น และพร้อมกว่าทุกๆ ปีที่เล่นมา และเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์ แต่ก็ไม่กดดันตัวเอง เล่นอย่างมีความสุขแล้วผลจะออกมาดีเอง”
ผลงานของ พงศภัค ในรายการนี้จะเล่นครั้งที่สี่ในรายการนี้โดยสามครั้งแรกจบอันดับ 5 ร่วมปี 2022 อันดับ 56 ร่วม ปี 2023 และอันดับ 26 ร่วมปี 2024
โจว จื่อชิน นักกอล์ฟหนุ่มวัย 19 ปี จากจีนมืออันดับ 132 ของโลกกอล์ฟสมัครเล่นชายรองแชมป์เมื่อปีที่แล้วจะเล่นครั้งที่สี่ในรายการนี้สถิติก่อนหน้านี้สามครั้งจบอันดับ 24 ร่วมปี 2022 และ 2023 ก่อนจะจบอันดับ 2 เมื่อปีที่แล้วที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ
รินทาโระ นากาโนะ นักกอล์ฟหนุ่มวัย 20 ปี จากญี่ปุ่นจะเล่นครั้งที่สามหลังจากจบอันดับ 28 ร่วมปี 2023 และอันดับ 3 เมื่อปีที่แล้ว ขณะที่ แฮร์รี ทาคิส วัย 20 ปี จากออสเตรเลียกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยซานดิเอโก สเตท จะเล่นครั้งที่สองหลังจากจบอันดับ 41 ร่วมปี 2023
สำหรับนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ ได้แก่ รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์, ธนวินท์ ลี, ปรินทร์ สารสมุทร, ชนชน โชคประจักษ์ชัด, อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล และ ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ ร่วมลุ้นแชมป์รายการใหญ่ที่สุดของภูมิภาค