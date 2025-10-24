สะวิงสาวไทยแพ้ออสซี่ 2 คู่ ลุ้นเข้ารอบเหนื่อย ศึกอินเตอร์เนชั่นแนลคราวน์
นักกอล์ฟสาวไทยเก็บคะแนนเพิ่มไม่ได้ ในการแข่งขันวันที่สองของการกอล์ฟประเภททีมหญิง อินเตอร์เนชั่นแนล คราวน์ ที่สนามนิวโคเรีย คันทรี คลับ ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
รายการนี้เป็นกอล์ฟทีมแมตช์เพลย์ โดยรอบแบ่งกลุ่ม จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม กลุ่มเอ สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, ไทย, จีน ส่วนกลุ่มบี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้, สวีเดน, ทีมเวิลด์
วันที่สองเป็นการแข่งขันรูปแบบโฟร์บอล กลุ่มเอ ทีมไทยซึ่งเป็นทีมวาง 5 พบกับสหรัฐอเมริกา ทีมวาง 1 “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล กับ “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤกาล แพ้ เยลิมี่ โนห์ กับ แองเจิ้ล หยิน 5&4 (ตามหลัง 5 หลุม ขณะที่เหลือแข่งขัน 4 หลุม) “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน กับ “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณปุระ แพ้ ลอเรน คัฟลิน กับ ลิเลีย วู 3&2 ทำให้ไทยมี 1 คะแนน จาก 2 รอบ ด้วยผลงานชนะ 1 แพ้ 3 คู่ ส่วนสหรัฐฯชนะรวด 4 คู่ มี 4 คะแนน
ผลอีกคู่ในกลุ่มเอ จีนและออสเตรเลียสลับกันคว้าชัยชนะทีมละ 1 คู่ ทำให้กลุ่มนี้ สหรัฐฯมี 4 คะแนน รั้งที่ 1 ส่วนอันดับ 2 ออสเตรเลีย 2 คะแนน ไทยและจีนมี 1 คะแนนเท่ากัน
ผลกลุ่มบี ญี่ปุ่นกับสวีเดนชนะทีมละ 1 คู่ ทีมเวิลด์ชนะเกาหลีใต้ 1 คู่ เสมอกัน 1 คู่ กลุ่มนี้ทีมเวิลด์มี 3 คะแนน นำเป็นที่ 1 เกาหลีใต้เป็นที่ 2 มี 2 คะแนน ส่วนญี่ปุ่นกับสวีเดนมีทีมละ 1.5 คะแนน
สำหรับวันที่สาม กลุ่มเอ ไทย พบ จีน, ออสเตรเลีย พบ สหรัฐฯ / กลุ่มบี เกาหลีใต้ พบ ญี่ปุ่น, ทีมเวิลด์ พบ สวีเดน