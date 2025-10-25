สะวิงสาวไทยชวดเข้ารอบรองชนะเลิศ ศึกอินเตอร์เนชั่นแนล คราวน์
นักกอล์ฟสาวไทย ซึ่งเป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้ว จบอันดับ 3 ของกลุ่มเอ ไม่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ในการแข่งขันกอล์ฟประเภททีมหญิง อินเตอร์เนชั่นแนล คราวน์ ที่สนามนิวโคเรีย คันทรี คลับ ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
วันที่สามเป็นการแข่งขันรูปแบบโฟร์บอล กลุ่มเอ ทีมไทยซึ่งเป็นทีมวาง 5 พบกับจีน ทีมวาง 8 “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล กับ “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤกาล ชนะ หลิว หยาน กัย จ้าง เว่ยเว่ย 3&1 (นำ 3 หลุม ขณะเหลือแค่หลุมเดียว) “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน กับ “โปรจัสมิน” ธิฎาภา สุวัณณะปุระ แพ้ หลิว รุยซิน กับ หยิน รั่วหนิง 2&1 จบรอบแบ่งกลุ่ม ไทยทำผลงานชนะ 2 แพ้ 4 มี 2 คะแนน จบอันดับ 3 ไม่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ไปป้องกันแชมป์
ผลอีกคู่ในกลุ่มเอ สหรัฐฯชนะออสเตรเลีย 1 คู่ และเสมอ 1 คู่ ทำให้สหรัฐฯได้แชมป์กลุ่ม มี 5 คะแนน ออสเตรเลียจบอันดับ 2 มี 2.5 คะแนน ผ่านเข้ารอบทั้งคู่
กลุ่มบี สวีเดน กับ ทีมเวิลด์ ผลัดกันแพ้ชนะ 1 คู่ ญี่ปุ่นชนะเกาหลีใต้ 1 คู่ เสมอ 1 คู่ ทำให้กลุ่มนี้ ทีมเวิลด์คว้าแชมป์กลุ่ม ญี่ปุ่นเป็นอันดับ 2 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไป