กอล์ฟทีมหญิงไทยสร้างประวัติศาสตร์ คว้าเหรียญเงินแรกในเอเชี่ยนยูธเกมส์
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ ในกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025 ที่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน แข่งขันที่ รอยัล กอล์ฟคลับ ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2568 ชิงชัย 4 เหรียญทอง ประเภทบุคคลชาย บุคคลหญิง ทีมชาย ทีมหญิง
นักกีฬาชาย วรุตม์ บุญรอด, พัชรพล วัฒนาดิลกกุล, เสฎฐวุฒิ เคนานัน / หญิง พิมพ์พิศา รับรอง, ปริม ปราชญ์นคร, กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ มีโปรปรีชา เสนาพรหม และโปรพีรวัชร เวียงคำ ทำหน้าที่ควบคุมทีม
นักกอล์ฟไทยสามารถคว้ามาได้ 1 เหรียญเงิน จากประเภททีมหญิง พิมพ์พิศา รับรอง, ปริม ปราชญ์นคร และ กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ ทำสกอร์รวม 28 อันเดอร์พาร์ 404 เข้าป้ายอันดับ 2
ส่วนเหรียญทอง จีน ที่มี ซุย จิงฮาน, เหริน อี้เจีย และ หลี เมิ่งหาน 47 อันเดอร์พาร์ 385 และเหรียญทองแดง ไต้หวัน หลิน จี้เอิง กับ เซียะ ปิงหัว 22 อันเดอร์พาร์ 410
บุคคลหญิง ทั้ง 3 สาวไทย ทำสกอร์เท่ากัน จบอันดับ 7 ร่วม จาก สกอร์ 11 อันเดอร์พาร์ 205 พิมพ์พิศา 68-70-67, ปริม 68-67-70 และ กัลยรักษ์ 71-69-65
ขณะที่เหรียญทองบุคคลหญิง ซุย จิงฮาน จากจีน 21 อันเดอร์พาร์, เหรียญเงิน เหริน อี้เจีย จากจีนเช่นกัน 18 อันเดอร์พาร์ และเกรียญทองแดง คายา ดาลูวัตเต จากศรีลังกา 14 อันเดอร์พาร์ แม้จะจบอันดับ 4 แต่ได้ขยับมาคว้าเหรียญทองแดง แทน หลี เมิ่ง หาน อีกนักกอล์ฟจากจีน ที่ทำได้ 16 อันเดอร์พาร์
ด้านทีมชาย ไทยคว้าอันดับ 8 สกอร์รวม 14 โอเวอร์พาร์ 446 ส่วนเหรียญทอง จีน 15 อันเดอร์พาร์, เหรียญเงิน เวียดนาม 14 อันเดอร์พาร์ และเหรียญทองแดง อินโดนีเซีย 8 อันเดอร์พาร์
บุคคลชาย พัชรพล วัฒนาดิลกกุล อันดับ 15 สกอร์ 5 โอเวอร์พาร์ 221, เสฎฐวุฒิ เคนานัน อันดับ 25 สกอร์ 12 โอเวอร์พาร์ 228 และ วรุตม์ บุญรอด อันดับ 27 สกอร์ 13 โอเวอร์พาร์ 229 ขณะที่เหรียญทอง หาน จิน จากจีน 12 อันเดอร์พาร์, เหรียญเงิน เหงียน ตวน อันห์ จากเวียดนาม 11 อันเดอร์พาร์ และเหรียญทองแดง ดอร์นัน จายาวาร์ดานา จากอินโดนีเซีย 9 อันเดอร์พาร์
สรุปเหรียญกีฬากอล์ฟ เอเชี่ยนยูธเกมส์ ชิง 4 เหรียญทอง จีนกวาด 4 ทอง กับ 1 เงิน อันดับ 2 เวียดนาม 2 เหรียญเงิน อันดับ 3 ไทย 1 เหรียญเงิน อันดับ 4 อินโดนีเซีย 2 เหรียญทองแดง และที่ 3 ศรีลังกา กับ ไต้หวัน 1 เหรียญทองแดง
ผลงานของกอล์ฟไทยในเอเชี่ยนยูธเกมส์ครังนี้ นับว่าทำได้ดีที่สุด หลังจากก่อนหน้านี้ เคยทำได้ 1 เหรียญทองแดง จากแดนไท บุญมา ในประเภทบุคคลชาย ในเอเชี่ยนยูธเกมส์ 2013 ที่ประเทศจีน