ออสเตรเลียล้มสหรัฐคว้าแชมป์กอล์ฟหญิง อินเตอร์เนชั่นแนล คราวน์
ทีมสะวิงสาวออสเตรเลีย ทีมวางอันดับ 4 คว้าแชมป์กอล์ฟหญิงประเภททีม รายการ “อินเตอร์เนชั่นแนล คราวน์ 2025” ไปครอง หลังเอาชนะสหรัฐอเมริกา ทีมวางอันดับ 1 ขาดลอย 2.5 ต่อ 0.5 คะแนน ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
การแข่งขันรายการนี้มี 8 ทีมเข้าร่วม รอบแรกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่มในประเภทโฟร์บอล (ต่างคนต่างเล่นลูกของตัวเองและเลือกคนที่ทำผลงานดีที่สุดในหลุมนั้นๆ) เพื่อหาทีมอันดับ 1 และ 2 ของกลุ่มเข้ารอบรองชนะเลิศ ปรากฏว่า สหรัฐและออสเตรเลียเข้ารอบในฐานะอันดับ 1 และ 2 ของกลุ่มเอ ขณะที่ไทย แชมป์เก่า เป็นอันดับ 3 ของกลุ่ม ตกรอบ ส่วนกลุ่มบี อันดับ 1-2 เป็นทีมเวิลด์และญี่ปุ่นตามลำดับ
ตั้งแต่รอบรองชนะเลิศเป็นต้นไป ปรับรูปแบบการแข่งขัน เป็นประเภทเดี่ยว 2 คู่ และประเภทโฟร์ซัม (ผู้เล่นในทีมสลับกันเล่นลูกเดียวกันคนละช็อตจนกว่าลูกจะลงหลุม) 1 คู่ ผู้ชนะได้ 1 คะแนน, เสมอ ครึ่งคะแนน และแพ้ ไม่มีคะแนน กรณีแข่ง 2 คู่แรกจบแล้วเสมอกัน 1-1 คะแนน คู่สุดท้ายต้องแข่งขันกันจนมีผลแพ้ชนะ
ปรากฏว่าในรอบรองชนะเลิศ สหรัฐชนะญี่ปุ่น 2-1 คะแนน ส่วนออสเตรเลียชนะทีมเวิลด์ 2-1 คะแนน ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และเป็นออสเตรเลียที่ทำได้ดีกว่า ชนะ 2 คู่ประเภทเดี่ยว และเสมอในประเภทโฟร์ซัม
โดยประเภทเดี่ยว มินจี ลี ชนะ แองเจิล หยิน 2&1 (นำ 2 อัพ ขณะเหลือ 1 หลุม), ฮันนาห์ กรีน ชนะ เยียลิมี โนห์ 2&1 ส่วนประเภทโฟร์ซัม สเตฟานี่ คีเรียคู และเกรซ คิม เสมอ ลิเลีย วู และลอเรน คัฟลิน จึงคว้าแชมป์ไปครอง
ขณะที่รอบชิงอันดับ 3 ทีมเวิลด์ชนะญี่ปุ่น 2-1 คะแนน