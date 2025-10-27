พงศภัคพลิกแซงชนะเพลย์ออฟ ไทยคนแรกคว้าแชมป์เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ ได้ลุยเมเจอร์ 2 รายการใหญ่
“ฟีฟ่า” พงศภัค เหล่าภักดี นักกอล์ฟไทย สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ “เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ” หลังพลิกสถานการณ์จากการตามหลังถึง 6 สโตรก ก่อนระเบิดฟอร์มเก่งในวันสุดท้าย ไล่ตามเสมอ ก่อนเฉือนชนะในการเพลย์ออฟหลุมที่สาม คว้าแชมป์ไปครอง ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
ในวันสุดท้ายของการแข่งขันที่สนามเอมิเรตส์ กอล์ฟ คลับ พงศภัค ซึ่งออกสตาร์ตในกลุ่มสุดท้ายตามหลังผู้นำ ไทเซ นางาซากิ อยู่ 6 สโตรก และเล่นร่วมกับรินทาโระ นากาโนะ จากญี่ปุ่น เริ่มต้นได้ดีด้วยการทำเบอร์ดี้ที่หลุม 1 แต่พลาดเสียโบกี้ที่หลุม 3 และ 8 ก่อนกลับมาทำผลงานยอดเยี่ยมในช่วงเก้าหลุมหลัง เก็บเบอร์ดี้ได้ที่หลุม 10, 13 และ 15 ขึ้นมานำร่วมกับไทเซ ที่แม้ทำเบอร์ดี้ในช่วงต้น แต่พลาดเสียหลายโบกี้ในช่วงกลางเกม
ไทเซ กลับมาทำเบอร์ดี้ที่หลุม 16 แซงขึ้นนำเดี่ยวอีกครั้ง ขณะที่พงศภัคตามหลังหนึ่งสโตรกในสองหลุมสุดท้าย ทั้งคู่ต่างทำเบอร์ดี้ที่หลุม 17 ก่อนที่หลุม 18 พงศภัคจะทำเบอร์ดี้ ส่วน ไทเซ ทำพาร์ ส่งผลให้ทั้งคู่มีสกอร์รวมเท่ากัน ต้องตัดสินด้วยการเพลย์ออฟ
การเพลย์ออฟเริ่มที่หลุม 18 พาร์ 5 ทั้งสองทำเบอร์ดี้ ต้องไปต่อที่หลุม 17 พาร์ 4 ซึ่งต่างก็ทำเบอร์ดี้อีกครั้ง ก่อนกลับมาแข่งที่หลุม 18 เป็นครั้งที่สอง พงศภัคตีช็อตสองไปตกข้างกรีนเกือบลงน้ำ ส่วน ไทเซ ตีออนแต่พัตต์เบอร์ดี้ไม่ลง พงศภัคชิพเข้าเหลือระยะพัตต์ราว 3 ฟุต และพัตต์ลงได้อย่างเฉียบขาด คว้าแชมป์ไปครองสำเร็จ
จากชัยชนะครั้งนี้ พงศภัค จะได้สิทธิเข้าร่วมแข่งขันเมเจอร์ “เดอะ มาสเตอร์ส” ที่สนามออกัสต้า เนชั่นแนล กอล์ฟ คลับ รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ในเดือนเมษายน ปีหน้า และ “ดิ โอเพ่น” ที่สนามรอยัล เบิร์กเดล ประเทศอังกฤษ ในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน รวมถึงสิทธิเข้าร่วม “ดิ อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ” ในปีหน้า ขณะที่ไทเซ นางาซากิ รองแชมป์ ได้สิทธิเข้าร่วมรอบคัดเลือกสุดท้ายของดิ โอเพ่น
พงศภัค กล่าวหลังจบการแข่งขันว่า ตั้งใจมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว วันนี้วางแผนกับแคดดี้ให้เล่นช็อตต่อช็อตไป และมาทำได้ดีในเก้าหลุมหลัง ดีใจมากที่ได้สิทธิไปเล่นเมเจอร์ โดยเฉพาะเดอะ มาสเตอร์ส ซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างสูงสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นไทย
ด้าน “ทีเค” รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ ทำ 1 อันเดอร์พาร์ 71 รวมสี่วัน 8 อันเดอร์พาร์ 280 จบอันดับ 11 ร่วม
ขณะที่ผลงานนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆ
อันดับ 26 ธนวินท์ ลี อีเว่นพาร์ 288 (
อันดับ 37 ปรินทร์ สารสมุทร 4 โอเวอร์พาร์ 292
อันดับ 45 ร่วม ชนชน โชคประจักษ์ชัด 8 โอเวอร์พาร์ 296
อนดับ 48 ร่วม ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ 10 โอเวอร์พาร์ 226