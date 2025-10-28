มาสด้า ร่วมยินดีนักกอล์ฟเยาวชน ตอกย้ำความสำเร็จก้าวสู่เส้นทางระดับโลก
มาสด้า ร่วมแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟเยาวชนไทยลูกค้ามาสด้า ที่เข้าร่วมแข่งขัน Mazda U.S. College PREP Junior Golf Championship 2025 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แข่งขันกับนักกอล์ฟระดับนานาชาติ พร้อมเป็นใบเบิกทางสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่มุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟมืออาชีพ
โดยงานได้จัดขึ้นทีสำนักงานใหญ่ มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย โดยมีผู้บริหารนำโดย นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ, นายทาเคชิ ซาโตะ รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน และนายภพนิพิฐ จิรวิฒนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและนวัตกรรมดิจิทัล บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพันธมิตร ดิ เอเจนซี่ คอลเลจ รีครูท (AR) ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับเยาวชน
นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชน ที่ได้รับรางวัลความสำเร็จในครั้งนี้ และขอขอบคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ Mazda U.S. College PREP Junior Golf Championship ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า Mazda Family ด้วยการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมกีฬาและความสามารถของตนเอง พร้อมทั้งได้ร่วมแข่งขันกับเยาวชนกอล์ฟจากนานาชาติ เพื่อปูทางสู่เส้นทางการศึกษาและเส้นทางนักกอล์ฟระดับอาชีพในอนาคต
“สิ่งต่างๆ นี้ ถือเป็นก้าวสำคัญ เพราะเยาวชนจะได้นำทักษะที่ได้รับจากการลงสนามในครั้งนี้ไปต่อยอดเพื่อเดินตามเส้นทางความฝันของตน ด้วยความมุมานะ และไม่ย่อท้อ ซึ่งตรงกับแนวคิด Challenger Spirit ของมาสด้า ที่มีรากฐานมาอย่างยาวนานจากฮิโรชิม่า และถ่ายทอดเป็นกิจกรรมในรูปแบบ Sport Marketing ที่มาสด้าให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง”
นายธีร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ชัยชนะที่ทุกคนได้รับ ไม่ใช่เพียงแค่รางวัลความสำเร็จเท่านั้น แต่แสดงให้เห็นถึงความพยายาม ความตั้งใจจริง และการทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อก้าวเดินสู่เส้นทางที่เรารัก ซึ่งประสบการณ์ครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกที่มีความหมาย และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนพัฒนาตนเองต่อไป ทั้งในด้านกีฬา การเรียน และการใช้ชีวิต มาสด้าขอขอบคุณผู้ปกครอง ดิ เอเจนซี คอลเลจ รีครูท (AR) รวมถึงทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและผลักดันให้เยาวชนของเราก้าวไปได้ไกลยิ่งขึ้น ขอให้ทุกคนรักษาความตั้งใจนี้ไว้ เพื่อเดินหน้าสู่ความสำเร็จในอนาคตอย่างมั่นคง และประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพที่เราตั้งใจไว้ต่อไป
ในวันงาน มาสด้ายังได้ร่วมมือกับ ดิ เอเจนซี่ คอลเลจ รีครูท (AR) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาทุนการศึกษาด้านกีฬา จัดบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันกอล์ฟ และแนวทางในการเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศ โดยมีแชมป์เยาวชนกอล์ฟ ได้แก่ “น้องต้นหอม” ศิริกาญจน์ วิชย์โกวิทเทน แชมป์รุ่น Middle School หญิง แข่งขันเมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2568 ที่ Siam Country Club Rolling Hills Pattaya จ.ชลบุรี, “น้องยูกิ” กิรณา บัตรพรรณธนะ แชมป์รุ่น Middle School หญิง แข่งขันที่สนาม Phoenix Gold Golf & Country Club จ.ชลบุรี แข่งขันเมื่อวันที่ 25-27 เมษายน 2568 พร้อมตัวแทนเยาวชนกอล์ฟที่เข้าแข่งขันในโครงการ Mazda U.S. College PREP Junior Golf Championship 2025 ประกอบด้วย ปัณฑิกา หาญภิภพ, กรรณ บัตรพรรธนะ, อนัญญา สุขทัสน์, พสิษฐ์ โชติภักดีตระกูล, ภูวิศ ชลศึกษ์,กรณ์ฐรัฐ พรสินธนรัชต์, เลม่อนเชลโล่ กลัดเจริญ, วิน กนกภัยพิพัฒน์, สิริกร อนันตธนะสาร และวิชชุทัศน์ สุนทรจิรวัฒน์ เข้าร่วมงานฯ
สำหรับการแข่งขันโครงการแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น Middle School (ป.5–ม.2 ชาย-หญิง) และรุ่น High School (ม.3–ม.6 ชาย-หญิง) ผู้ชนะเลิศแต่ละรุ่นรวม 4 คน จะได้รับรางวัล ตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างเอเชีย–สหรัฐฯ และสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันรายการ Junior World Cup Invitational 2026 ที่รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงต้นปีหน้า ซึ่งมาสด้าได้จัดการแข่งขันมาแล้วทั้งหมด 4 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2567 โดยจัดปีละ 2 ครั้ง ซึ่งได้รับความสนใจและมีเยาวชนกอล์ฟคนไทยและต่างประชาติเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ มาสด้าจะเดินหน้าจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ต่อไป เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า Mazda Family และสร้างประสบการณ์ความสุขที่นอกเหนือจากการขับขี่ ตามแนวคิด “Joy Drives Lives” ความสุขขับเคลื่อนชีวิต ที่มาสด้าต้องการส่งมอบให้กับลูกค้าและทุกคนในครอบครัวของลูกค้า ไปตลอดอายุการใช้งานรถยนต์มาสด้าคันโปรดของคุณ