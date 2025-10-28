สยามกลการอุตสาหกรรม ชวนพันธมิตรหวดวงสวิงในงานแข่งกอล์ฟกระชับมิตร

สยามกลการอุตสาหกรรม ชวนพันธมิตรหวดวงสะวิงในงานแข่งกอล์ฟกระชับมิตร
บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถฟอร์คลิฟท์และอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าภายใต้แบรนด์ “ยูนิแคริเออร์” (UniCarriers) ร่วมกับกลุ่มบริษัท พี.พี.เอ็น. จัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟประจำปี “Siam Motors Industries Golf 2025 @ Siam Country Club Bangkok” ที่สนามกอล์ฟ สนามกอล์ฟ สยามคันทรีคลับ แบงคอก จ.สมุทรปราการ ภายใต้บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง โดยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าทั่วประเทศ พันธมิตรทางธุรกิจ และองค์กร สร้างประสบการณ์แห่งมิตรภาพที่น่าจดจำและเพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาโดยตลอด เช่น บริษัท บุญถาวร รีเทล คอร์ปอเรชั่นจำกัด, บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยเพ็ท เรซิน จำกัด, บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด, กลุ่มบริษัทบุญรอดและโรงงาน, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นต้น
ภายในงานยังมีการจัดแสดงรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด “ยูนิแคริเออร์ รุ่น ยูนิโลจิ” (UniLogi by UniCarriers) เน้นให้ความคุ้มค่าสูงสุด ปลอดภัย และคุณภาพสูงมาตรฐานญี่ปุ่น พร้อมติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตประสิทธิภาพสูงซึ่งเป็นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้พลังงานสะอาดในอุตสาหกรรมยุคใหม่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายสินค้าและประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีงานเลี้ยงสังสรรค์ Dinner Party ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพจากผู้ร่วมงาน พร้อมกิจกรรมสนุกๆ ตลอดทั้งวันจากผู้สนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เช่น บริษัท วีเอส อุตสาหกรรมการยาง จำกัด, บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด, บริษัท เอส เอ็ม ที โททอล โซลูชั่นส์ จำกัด, บริษัท ซันสตรีม อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท วาโวลีน (ประเทศไทย) จำกัด, โรงแรม สยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพและพัทยา, โรงแรมทรอปิคานา พัทยา, บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จำกัด
นายสยาม ก้องภักดีสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด และกลุ่มบริษัท พี.พี.เอ็น. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เราจัดกิจกรรมลักษณะนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในสินค้าแบรนด์ยูนิแคริเออร์ และบริการของเราอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด บางรายอยู่กับเรามา 20 ปี บางรายมากกว่า 30 ปี กอล์ฟเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับการสร้างความสัมพันธ์ เพราะเปิดโอกาสให้เราได้พูดคุยและใช้เวลาร่วมกันอย่างใกล้ชิด เราเชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีคือรากฐานสำคัญของการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว ซึ่งทางบริษัทเราจะจัดงานตีกอ์ฟ เชื่อมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปีละครั้ง
“เรามีสนามกอล์ฟในเครือ สยามคันทรีคลับ รวมทั้งสิ้น 5 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งสยามคันทรีคลับ แบงคอก เป็นสนามที่เหมาะสมที่สุดในปีนี้ เพราะอยู่ใกล้ทั้งกรุงเทพฯ และนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง ลูกค้าสามารถเดินทางมาร่วมงานได้สะดวก อีกทั้งเรายังอยากให้ลูกค้าได้สัมผัสบรรยากาศของสนามสวยๆในเครือของเราเองอีกด้วย ภายในงานยังมีการจัดแสดงรถฟอร์คลิฟท์รุ่นใหม่จากยูนิแคริเออร์ หลายรุ่น เช่น Pallet stacker ยูนิแคริเออร์ รุ่นยูนิโลจิ PSP16EA สำหรับพื้นที่จำกัด, รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า ยูนิแคริเออร์ Q Series รุ่นยูนิโลจิ รถยกอัจฉริยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในคลังสินค้า และรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า ยูนิคแคริเออร์ BX2 Series ที่ได้รับความนิยมสูงจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ”
นอกจากนี้ บรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณช่วงค่ำหลังจากออกรอบเสร็จเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง มีกิจกรรมการมอบรางวัล, ดนตรีสด, และอาหารค่ำสุดพิเศษ เพื่อสร้างความผ่อนคลายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าอีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นเวทีแห่งมิตรภาพ แต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจของกลุ่มสยามกลการอุตสาหกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ผ่านกิจกรรมที่เชื่อมโยง “กีฬา ธุรกิจ และความไว้วางใจ” เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน กลุ่มลูกค้าหลักของเราส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ รถฟอร์คลิฟท์และอุปกรณ์ยกย้ายสินค้า เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานในทุกวัน ซึ่งสินค้าประเภทนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบโลจิสติกส์ภายในโรงงานและคลังสินค้า ลูกค้าของเราหลายรายใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากสยามกลการอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าและบริการหลังการขายที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างต่อเนื่อง เราภูมิใจที่แบรนด์ในกลุ่มของเรา ทั้ง ยูนิแคริเออร์ จากประเทศญี่ปุ่น และ บีวายดี จากประเทศจีน ได้รับความไว้วางใจให้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยเสริมศักยภาพการทำงานของลูกค้าในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก โลจิสติกส์ หรือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ในนามของบริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด และ กลุ่มบริษัท พี.พี.เอ็น. ผมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานกิจกรรมกอล์ฟในวันนี้ที่ สยามคันทรีคลับ แบงคอก เป็นอย่างยิ่งครับ โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเราเสมอมา และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านต่อไป ทั้งในด้านสินค้าและบริการ เพื่อให้เราได้เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงในอนาคตครับ
โดยการจัดงานแข่งขันกีฬากอล์ฟในครั้งนี้ ทางบริษัทได้ร่วมมือกับทีมกอล์ฟออร์แกไนเซอร์มืออาชีพอย่าง WELOVEGOLF ซึ่งรับหน้าที่ดูแลการจัดงานอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การลงทะเบียน การดูแลสนาม ไปจนถึงงานเลี้ยงในช่วงเย็น ซึ่งจัดงานได้อย่างมืออาชีพและความเข้าใจในธรรมชาติของงานกอล์ฟอย่างแท้จริง และจัดงานได้อย่างเป็นระบบใส่ใจทุกรายละเอียด ถือว่าเป็นทีมที่ช่วยให้งานวันนี้ออกมาสมบูรณ์แบบและสร้างความประทับใจ