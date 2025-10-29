หลานสาวทรัมป์เตรียมประเดิมแข่งขันแอลพีจีเอทัวร์เดือนหน้า
สื่อต่างประเทศรายงานว่า ไค แมดิสัน ทรัมป์ หลานสาวของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา เตรียมเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟหญิงแอลพีจีเอทัวร์ในเดือนหน้า หลังจากได้รับสิทธิเข้าร่วมผ่านโควต้าสปอนเซอร์ในศึก “ดิ อันนิก้า” ที่รัฐฟลอริดา ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน
ไควัย 18 ปี เป็นลูกสาวคนโตของโดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์ นักธุรกิจชาวอเมริกัน ลูกคนโตของทรัมป์ โดยปีหน้าเธอจะเป็นนักกีฬากอล์ฟในสังกัดมหาวิทยาลัยไมอามี
ไค ทรัมป์ กล่าวว่า ความฝันของตนคือการได้แข่งขันกับนักกอล์ฟระดับแนวหน้าของโลกในแอลพีจีเอทัวร์ การเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้จะเป็นประสบการณ์ชั้นเลิศสำหรับตน ตื่นเต้นและตั้งตารอที่จะได้พบและดวลวงสะวิงกับเหล่าฮีโร่และเมนเทอร์ของตัวเองในกีฬากอล์ฟ ในการประเดิมแข่งขันแอลพีจีเอทัวร์หนแรกของตัวเองแล้ว
ด้านริคกี้ ลาสกี้ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจและปฏิบัติการของแอลพีจีเอก ล่าวว่า ไค ทรัมป์ มีกลุ่มผู้ติดตามที่หลากหลาย การเข้าร่วมแข่งขันของเธอจะช่วยแนะนำกีฬากอล์ฟสู่กลุ่มผู้ชมใหม่ๆ โดยเฉพาะกับแฟนๆ ที่อายุยังน้อย โควต้าเข้าร่วมของสปอนเซอร์เป็นหนึ่งในช่องทางที่เปิดโอกาสให้กับนักกอล์ฟที่มีพรสวรรค์และกำลังไต่เต้า ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างโอกาสในการเป็นที่รู้จักมากขึ้น ทั้งต่อแอลพีจีเอและทัวร์นาเมนต์ต่างๆ ทางแอลพีจีเอรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นก้าวต่อไปของไคบนเส้นทางสายนี้