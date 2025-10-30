นักกอล์ฟ 15 ชาติ ร่วมชิงชัย กอล์ฟสิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติรายการ “สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปียนชิพ 2025” ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 16 ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม -2 พฤศจิกายน
กอล์ฟเยาวชนรายการนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดโอกาสให้กับนักกอล์ฟเยาวชนในรุ่นต่างๆทั่วประเทศ ได้พัฒนาฝีมือแข่งกับนักกอล์ฟต่างชาติ ระบบแข่งสโตรคเพลย์ แบ่งเป็น 4 รุ่นอายุ ชาย-หญิง คลาสเอ (อายุ 15-17 ปี) คลาสบี (อายุ 13-14 ปี) คลาสซี (อายุ11-12 ปี) และคลาสดี (อายุ 9-10 ปี) โดยการชิงชัยมีทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม
ปีนี้ มีนักกีฬา 165 คน จาก 15 ประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน คือ จีน, ฝรั่งเศส, ฮ่องกง จีน, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, เมียนมา, เนปาล, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ศรีลังกา, เวียดนาม, สหรัฐอเมริกา และ “เจ้าภาพ” ไทย
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ มีการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำโดย คุณรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ กรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับนักกีฬาจากทั่วโลก
กอล์ฟรายการนี้ จัดมาอย่างยาวนาน เพื่อพัฒนาศัยภาพนักกอล์ฟไทย ได้มีโอกาสปะทะฝีมือกับยอดนักกอล์ฟชาติต่างๆ ล่าสุดเมื่อปีที่แล้ว ในการจัดครั้งที่ 15 นักกอล์ฟไทย ระเบิดฟอร์ม คว้ามา 8 แชมป์ จาก โอเวอร์ออลคลาสเอ-บี วิรดา ถวิลสังข์, คลาสเอ ชาย นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์, คลาสบี ชาย เสฏฐวุฒิ เคนานัน, คลาสบี หญิง วิรดา ถวิลสังข์, ทีมชาย เสฏฐวุฒิ เคนานัน กับ ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร, ทีมหญิง วิรดา ถวิลสังข์ กับ มาริษา โตใจ, คลาสซี หญิง “น้องยูกิ” กิรณา บัตรพรรธนะ, คลาสดี หญิง “ปุ๊กปุ่น” ภษมน มีสวัสดิ์
แฟนกอล์ฟสามารถเข้าร่วมชมการแข่งขันที่สนาม หรือสามารถติดตามผลการแข่งขันได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ http://www.tga.or.th