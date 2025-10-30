โปรเมียว-โปรเปียโน ประเดิมรอบแรก ที่ 4 ร่วม เมย์แบงก์ แชมเปี้ยนชิพ
“โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ และ “โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล ประเดิมทำ 6 อันเดอร์พาร์ 66 รั้งอันดับ 4 ร่วม ในการแข่งขันกอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์ รายการ “เมย์แบงก์ แชมเปี้ยนชิพ” รอบแรก ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
โปรเมียวทำ 6 อันเดอร์พาร์ จาก 6 เบอร์ดี้ ไม่เสียโบกี้ ส่วนโปรเปียโนทำ 8 เบอร์ดี้ กับ 2 โบกี้ รั้งอันดับ 4 ร่วมเท่ากัน
ส่วนผู้นำในรอบแรก เป็นชอย ฮเย จิน โปรเกาหลีใต้ สกอร์ 8 อันเดอร์พาร์ 64 โดยมีเบนเนเดตต้า โมเรสโก้ จากอิตาลี กับ เกมม่า ดรายเบิร์กห์ โปรสกอตติช ตามมาเป็นอันดับ 2 ร่วม ที่ 7 อันเดอร์พาร์ 65
ผลงานนักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นๆ ในรอบแรก ดังนี้
อันดับ 21 ร่วม “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล, “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน, “วันออน” อชิรญาณ์ ศรีวงษ์(สมัครเล่น) 4 อันเดอร์พาร์ 68
อันดับ 64 ร่วม “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ 1 โอเวอร์พาร์ 73
อันดับ 72 ร่วม “นัจ” กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล(สมัครเล่น), “โปรตาต้า” กัญจน์ บรรณบดี, “โปรอาโป” ชลชีวา วงษรัศม์ 3 โอเวอร์พาร์ 75
อันดับ 77 ร่วม นะโม หลวงนิติกุล(สมัครเล่น) 5 โอเวอร์พาร์ 77