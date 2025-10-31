โปรเปียโนยังรั้งอันดับ 4 ร่วม จบรอบสองศึกเมย์แบงก์ แชมเปี้ยนชิพ
“โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล ยังคงเป็นนักกอล์ฟสาวไทยที่ทำผลงานดีที่สุดในการแข่งขันแอลพีจีเอทัวร์รายการ “เมย์แบงก์ แชมเปี้ยนชิพ” ที่ประเทศมาเลเซีย หลังจบรอบสอง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม โปรเปียโนเก็บเพิ่มอีก 2 อันเดอร์พาร์ จาก 3 เบอร์ดี้ 1 โบกี้ สกอร์รวมเป็น 8 อันเดอร์พาร์ 136 ยังคงรั้งอันดับ 4 ร่วม โดยมีสกอร์เท่ากับลิเดีย โค อดีตมือ 1 โลกชาวนิวซีแลนด์
ด้านชอย ฮเยจิน โปรสาวชาวเกาหลีใต้ ยังคงรั้งตำแหน่งผู้นำอย่างเหนียวแน่น ทำสกอร์ 14 อันเดอร์พาร์ 130 ทิ้งห่างหยิน รั่วหนิง แชมป์เก่าชาวจีน และฮันนาห์ กรีน โปรสาวชาวออสเตรเลีย ซึ่งตามมาในอันดับ 2 ร่วม ด้วยสกอร์ 9 อันเดอร์พาร์ 135 เท่ากัน ถึง 5 สโตรก
ขณะที่ “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวมือ 1 ของโลก ตามมาในอันดับ 18 ร่วม สกอร์ 6 อันเดอร์พาร์ 138
ผลงานของสาวไทยคนอื่นๆ
อันดับ 24 ร่วม “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ 5 อันเดอร์พาร์ 139
อันดับ 41 ร่วม “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ และ “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน 3 อันเดอร์พาร์ 141
อันดับ 49 ร่วม “วันออน” อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ (สมัครเล่น) 2 อันเดอร์พาร์ 142
อันดับ 69 ร่วม “นะโม” นะโม หลวงนิติกุล (สมัครเล่น) และ “โปรอาโป” ชลชีวา วงษรัศม์ 2 โอเวอร์พาร์ 146
อันดับ 76 ร่วม “นัจ” กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล (สมัครเล่น) 7 โอเวอร์พาร์ 151
อันดับ 78 “โปรตาต้า” กัญจน์ บรรณบดี 8 โอเวอร์พาร์ 152