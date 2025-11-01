โปรจีนทำวันเดียว 7 อันเดอร์ ทะยานที่ 4 ร่วม รอบสาม เมย์แบงก์ แชมเปี้ยนชิพ
“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟสาวไทย มือ 1 ของโลก เก็บเพิ่ม 7 อันเดอร์พาร์ 65 รั้งอันดับ 4 ร่วม หลังจบรอบสาม กอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์ รายการ “เมย์แบงก์ แชมเปี้ยนชิพ” ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
โปรจีนทำ 7 อันเดอร์พาร์ 8 เบอร์ดี้ 1 โบกี้ สกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 203 ขยับจากอันดับ 18 ร่วม มารั้งอันดับ 4 ร่วม เท่ากับคิม เอ ลิม โปรเกาหลีใต้
ขณะที่ผู้นำยังคงเป็นชอย ฮเย จิน โปรเกาหลีใต้ ที่รอบนี้ทำอีก 5 อันเดอร์พาร์ นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม 19 อันเดอร์พาร์ 197 โดยมีหลิว หยาน โปรจีน ตามมาในอันดับ 2 ที่สกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 201
ผลงานนักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นๆ ดังนี้
อันดับ 20 ร่วม “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, “โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล 8 อันเดอร์พาร์ 208
อันดับ 34 ร่วม “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ 6 อันเดอร์พาร์ 210
อันดับ 47 ร่วม “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน 3 อันเดอร์พาร์ 213
อันดับ 57 ร่วม “โปรอาโป” ชลชีวา วงษรัศม์, “วันออน” อชิรญาณ์ ศรีวงษ์(สมัครเล่น) 1 อันเดอร์พาร์ 215
อันดับ 63 ร่วม นะโม หลวงนิติกุล(สมัครเล่น) อีเว่นพาร์ 216
อันดับ 75 ร่วม “โปรตาต้า” กัญจน์ บรรณบดี 4 โอเวอร์พาร์ 220
อันดับ 77 “นัจ” กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล(สมัครเล่น) 12 โอเวอร์พาร์ 228