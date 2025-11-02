โปรจีนพลาดโอกาสเพลย์ออฟหวุดหวิด จบที่ 4 ร่วมศึกเมย์แบงก์
“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรกอล์ฟมือ 1 ของโลก คว้าอันดับ 4 ร่วม ในการแข่งขันแอลพีจีเอทัวร์ ศึก “เมย์แบงก์ แชมเปี้ยนชิพ” ที่ประเทศมาเลเซีย หลังจบรอบสุดท้าย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน เก็บเพิ่มอีก 4 อันเดอร์พาร์ จาก 6 เบอร์ดี้ 2 โบกี้ สกอร์รวมเป็น 17 อันเดอร์พาร์ 271 พลาดโอกาสเข้าไปเพลย์ออฟเพียงสโตรกเดียว
นับเป็นการพลาดหวังจากรายการนี้อีกครั้งหลังจาก 2 ปีที่ผ่านมา โปรจีนจบในตำแหน่งรองแชมป์ นอกจากนี้ ยังนับเป็นการจบอันดับท็อป 10 รายการที่ 13 ในการเข้าร่วมแอลพีจีเอทัวร์ 19 รายการของโปรจีนในปีนี้แล้ว
ขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของมิยุ ยามาชิตะ โปรสาวชาวญี่ปุ่น ซึ่งฟอร์มร้อนแรง ทำวันเดียว 7 อันเดอร์ แรงจากอันดับ 11 ร่วม ขึ้นไปเป็นผู้นำร่วมกับชอย ฮเยจิน โปรชาวเกาหลีใต้ ผู้นำจาก 3 วันแรก และฮันนาห์ กรีน จากออสเตรเลีย โดยทั้ง 3 คน จบด้วยสกอร์ 18 อันเดอร์พาร์ 270 เท่ากัน ต้องตัดสินกันด้วยการเพลย์ออฟที่หลุม 18 พาร์ 5 และยามาชิตะพัตต์เบอร์ดี้ลงไป ขณะที่อีก 2 คนได้พาร์ จึงคว้าแชมป์ไปครอง
ผลงานของสาวไทยคนอื่นๆ
อันดับ 27 ร่วม “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ 10 อันเดอร์พาร์ 278
อันดับ 33 ร่วม “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ 9 อันเดอร์พาร์ 279
อันดับ 37 ร่วม “โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล 8 อันเดอร์พาร์ 280
อันดับ 48 “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน 4 อันเดอร์พาร์ 284
อันดับ 64 ร่วม “โปรอาโป” ชลชีวา วงษรัศม์ อีเว่นพาร์ 288
อันดับ 67 ร่วม “นะโม” นะโม หลวงนิติกุล (สมัครเล่น) 1 โอเวอร์พาร์ 289
อันดับ 71 “วันออน” อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ (สมัครเล่น) 3 โอเวอร์พาร์ 291
อันดับ 72 ร่วม “โปรตาต้า” กัญจน์ บรรณบดี 4 โอเวอร์พาร์ 292
อันดับ 77 “นัจ” กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล (สมัครเล่น) 12 โอเวอร์พาร์ 300