กอล์ฟเด็กไทยเจ๋ง 4 แชมป์ประเดิมสะวิงจูเนียร์เวิลด์
การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติรายการ “สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปียนชิพ 2025” ครั้งที่ 16 ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังจบวันสุดท้ายคลาสซี (อายุ11-12 ปี) กับ คลาสดี (อายุ 9-10 ปี) คลาสดี ชาย แอนดี้ ศรีสังวาลย์ ซึ่งจบรอบ 2 เป็นผู้นำ 6 โอเวอร์ ทิ้ง 3 สโตรก ตีรอบสุดท้าย ทำ 1 โอเวอร์ สกอร์รวม 7โอเวอร์พาร์ 223 (75-75-73) คว้าแชมป์ไปครอง ทิ้งห่าง เหงียน ไท ซอน จากเวียดนาม ที่ทำ 12 โอเวอร์พาร์ 228 (73-80-75) และที่ 3 นักกอล์ฟไทยอีกราย เชน คเชนทร์ชัย 16 โอเวอร์พาร์ 232 (75-84-73)
คลาสดี หญิง “น้องณาวา” ณิชาภา จบหิมเวศน์ นำม้วนเดียวจบ ตั้งแต่วันแรก ส่งท้าย อีเวนพาร์ สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 211 (67-72-72) ครองแชมป์โอเวอร์ออลโลว์กรอส ซี-ดี ทำให้ ณัฐภัสสร วงศ์สว่าง ที่ได้อันดับ 2 ของคลาส สกอร์รวม 8 โอเวอร์พาร์ 224 (78-72-74) ขยับมาคว้าแชมป์คลาสดี
ส่วนคลาสซี หญิง กิรณา บัตรพรรรธนะ นำม้วนเดียวจบ ตีส่งท้ายอีเวนพาร์ รวม 1 อันเดอร์พาร์ 215 (68-75-72) คว้าแชมป์ ส่วนอันดับ 2 พลอยนภัส อมรวานิชย์ รวม 4 โอเวอร์ เท่ากับ นลพรรณ คำเกิด แต่ พลอยนภัส ได้รองแชมป์ จากการนับเคาต์แบ๊ค
สรุป2 รุ่น คลาสซี-ดี นักกอล์ฟไทย คว้ามา 4 แชมป์ คือ คลาสซี หญิง กิรณา บัตรพรรรธนะ, คลาสดี ชาย แอนดี้ ศรีสังวาลย์, โอเวอร์ออลโลว์กรอส ซี-ดี หญิง ณิชาภา จบหิมเวศน์ และคลาสดี หญิง ณัฐภัสสร วงศ์สว่าง