สิงคโปร์ โอเพ่น หวนสู่โปรแกรมเอเชี่ยน ทัวร์ – สดมภ์ ลงป้องกันแชมป์
เอเชี่ยน ทัวร์ พร้อมจัดศึกอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ รายการ “สิงคโปร์ โอเพ่น” ซึ่งเป็นการแข่งขันรายการที่ 9 ของอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ ฤดูกาล 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 62 ล้านบาท ณ สนามสิงคโปร์ ไอแลนด์ คันทรี คลับ ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายนนี้ โดยมี “โปรเพชร” สดมภ์ แก้วกาญจนา โปรหนุ่มแถวหน้าของไทยลงป้องกันตำแหน่ง
กอล์ฟรายการ สิงคโปร์ โอเพ่น เป็นการหวนกลับสู่ประเทศสิงคโปร์อีกครั้ง ด้วยการร่วมมือกันระหว่างเอเชี่ยน ทัวร์ และสมาคมกอล์ฟสิงคโปร์ หลังจากที่สนามสิงคโปร์ ไอแลนด์ คันทรี คลับ เคยเป็นสถานที่จัดการแข่งขันครั้งแรกในปี พ.ศ.2504 ตอกย้ำการเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์กอล์ฟประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชีย
สำหรับนักกอล์ฟชั้นนำที่เข้าร่วมแข่งขันในสัปดาห์นี้มีทั้งผู้เล่นจากลิฟกอล์ฟที่จะลงประชันวงสะวิงกับยอดนักกอล์ฟแถวหน้าของเอเชี่ยน ทัวร์ และผู้เล่นฝีมือดีของเจ้าภาพสิงคโปร์ เพื่อเป็นบันไดสู่การเก็บคะแนนสะสมของอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ ฤดูกาล 2025 ในการคว้าสิทธิ์ไปเล่นในลิฟกอล์ฟลีกฤดูกาลหน้า
โช มินน์ ตันท์ กรรมาธิการและซีอีโอ เอเชียนทัวร์ เปิดเผยว่า สิงคโปร์ โอเพ่น เป็นหนึ่งในรายการแข่งขันที่โดดเด่นที่สุดในปฏิทินการแข่งขันเอเชียนทัวร์มาอย่างยาวนาน เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นรายการนี้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับจุดมุ่งหมายใหม่และดึงดูดใจผู้ชมทั่วโลก เราพร้อมที่จะจัดการแข่งขันที่เชิดชูเกียรติประวัติศาสตร์อันยาวนานของรายการนี้”
ทั้งนี้กอล์ฟรายการ สิงคโปร์ โอเพ่น ในสัปดาห์นี้ ยังเป็นการกลับมาป้องกันแชมป์ของ “โปรเพชร” สดมภ์ แก้วกาญจนา ที่คว้าชัยชนะในการจัดครั้งล่าสุดเมื่อปี 2022 ก่อนทำผลงานโดดเด่นด้วยการคว้าแชมป์เอเชี่ยน ทัวร์ เป็นครั้งที่สามให้กับตัวเองจากรายการ โคลอน โคเรีย โอเพ่น เมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้
ขณะที่ดาวดังจากลิฟกอล์ฟลีกที่ตอบรับร่วมชิงชัยในรายการนี้นำโดย พอล เคซีย์ แชมป์พีจีเอทัวร์ 3 รายการชาวอังกฤษจากทีม Crushers GC ซึ่งคุ้นเคยกับกอล์ฟรายการ สิงคโปร์ โอเพ่น โดยทำผลงานดีสุดที่อันดับรองแชมป์ในปี 2019 ซึ่งแชมป์เป็นของ โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ ในปีนั้น รวมถึงสองโปรกอล์ฟชาวอเมริกันอย่าง เทเลอร์ กูช จากทีม Smash GC และ ปีเตอร์ ยูไลน์ จากทีม Range Goats GC ที่เพิ่งจบรองแชมป์ในรายการอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ ที่ฮ่องกง เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา