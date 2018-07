‘ริวัลโด้’ สะกิดทัพ ‘แซมบ้า’ จงสู้ต่อ – ‘เปเล่’ ชี้ได้ประสบการณ์ที่ล้ำค่า

ริวัลโด้ ตำนานนักเตะบราซิล ชุดแชมป์โลกปี 2002 ออกมากระตุ้นทัพแซมบ้า ให้เดินหน้าต่อไป และวางแผนที่จะกลับมาสู้อีกครั้งในศึกฟุตบอลโลก 2022 ได้แล้ว หลังตกรอบฟุตบอลโลกที่รัสเซียครั้งนี้ ด้วยการทำผลงานถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย ก่อนพ่ายแพ้ให้กับเบลเยียม 1-2

ริวัลโด้ ตำนานแข้งแซมบ้า ออกมาโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมส่วนตัวว่า ต้องขอแสดงความยินดีกับเบลเยียมก่อนเป็นอย่างแรก ที่สามารถคว้าชัยชนะและผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ นี่คือเวทีฟุตบอลโลก การแข่งขันมักเข้มข้นและหนักหน่วงเสมอเมื่อถึงรอบน็อกเอาต์ ซึ่งมีความแตกต่างจากการเล่นรอบคัดเลือก, ฟุตบอลโคปาอเมริกา รวมถึงการแข่งขันอุ่นเครื่องด้วยเช่นกัน ที่ไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายที่ผิดพลาด เพราะต้องการผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ซึ่งทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้ ไม่ใช่ปีของบราซิล ตนทราบดีว่าผู้เล่นและแฟนบอลชาวแซมบ้ารู้สึกเศร้าเสียใจมากแค่ไหน แต่สุดท้ายต้องเดินหน้าต่อไป ก้าวข้ามอุปสรรคให้ได้ และเชื่อว่าทีมของเราจะกลับมาได้อีกครั้ง พร้อมกับความแข็งแกร่งที่มากกว่าเดิม

Not every journey has the end we desire. But every journey brings experience. Let's look forward now, Brazil. 🇧🇷 // Nem toda jornada tem o fim que desejamos. Mas toda jornada nos traz experiência. Vamos olhar para frente agora, Brasil. 🇧🇷

— Pelé (@Pele) July 7, 2018