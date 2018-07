ยอดเกมเมอร์ร่วมแข่งโดต้า 2 ใน ‘ฮอนด้า อีสปอร์ตส แชมเปี้ยนชิพ 2018’ คับคั่ง

เอ.พี.ฮอนด้า ร่วมกับ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และTwitch จัดการแข่งขัน “ฮอนด้า อีสปอร์ตส แชมเปี้ยนชิพ 2018 บวกให้สุด อย่าให้อะไรมาหยุด” รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้แบรนด์แคมเปญ WHAT STOPS YOU? มุ่งไป อย่าให้อะไรมาหยุด หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากด้วยกระแสความสนใจจากเหล่ าเกมเมอร์ทั่วประเทศมากกว่า 200 ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยมีสุดยอดเกมเมอร์จาก 4 ภูมิภาค ได้แก่ ทีม BangkokDynamo.Forever.Young แชมป์ภาคกลาง, ทีม Lao-G แชมป์ภาคเหนือ, ทีม Murdererแชมป์ภาคอีสาน และทีม MafiaGay แชมป์ภาคใต้ ผ่านสู่รอบชิงชนะเลิศ ลงชิงชัยคว้าตั๋วที่นั่งบินลั ดฟ้าชมการแข่งขัน The International 8 ที่ประเทศแคนนาดา แบบติดขอบสนาม รวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท ที่สยาม สแควร์วัน

นายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้าในประเทศไทย กล่าวว่า งาน “ฮอนด้า อีสปอร์ตส แชมเปี้ยนชิพ โดต้า 2 ทัวร์นาเมนต์ 2018” บวกให้สุด อย่าให้อะไรมาหยุด เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของ เอ.พี. ฮอนด้า ที่ต้องการสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นสนใจกีฬาอี สปอร์ตได้มีโอกาสทำตามฝันสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพที่มีศักยภาพ โดยเกมส์ที่เราได้นำมาใช้ ทำการแข่งขัน จะต้องมีการวางแผน แบ่งตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน มีการสื่อสารและเข้าใจกันภายในทีม ตลอดจนทักษะของบุคลลเองก็ต้องมี การฝึกฝนเหมือนเช่นกีฬาสามัญทั่วไป เยาวชนที่มาเข้าร่วมแข่งขันจะได้รับประสบการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน และมีกูรูชั้นนำ คอยให้คำปรึกษาและสามารถนำมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ยกระดับความสามารถจากเกมเมอร์ ให้เป็นโปรเพลย์เยอร์ ที่ดีต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางแบรนด์ใหม่ ภายใต้แคมเปญ “WHAT STOPS YOU? มุ่งไป อย่าให้อะไรมาหยุด” ที่พร้อมจะผลักดันทุกก้าวของชีวิต ให้มุ่งไปข้างหน้าด้วยการทำลายข้อจำกัดและทำสิ่งที่ เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นความจริง

ภายในงาน จัดการแข่งขันจำลองบรรยากาศเช่นเดียวกับรายการระดับโลก และมีกิจกรรมมากมายตลอดทั้งวัน พร้อมยังรวมเหล่ากูรูแห่งวงการเกมเมอร์ แถวหน้าของไทยมาร่วมแชร์ ประสบการณ์และสร้างสีสันอย่างคับคั่ง ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นรายการเดียวที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาสมัครเล่นและมืออาชีพสามารถเข้าร่วมการแข่งขั นในรายการเดียวกัน โดยเปิดกว้างให้ทุกความมุ่งมั่นแบบไม่จํากัดอายุ และเพศ ซึ่งหนึ่งทีมจะมีผู้เล่นหลัก 5 คน และสามารถมีผู้เล่นสำรองได้ 2 คน ส่วนผู้เล่นอาชีพต้องหาทีมใหม่ กับผู้เล่นหน้าใหม่มาร่วมทีมถึงลงแข่งขันได้ ทั้งนี้ เพราะต้องการปลุกความฝันเติมไฟในใจในการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตทุกระดับให้เป็นจริง และสามารถแสดงฝีไม้ลายมือออกมาอย่างเต็มที่ แบบไม่มีอะไรมาหยุดยั้ง อีกทั้งกระตุ้นให้นักกีฬามืออาชีพก้าวออกนอกกรอบในการหาเพื่อนร่วมทีมใหม่ๆ เพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ การแข่งขัน ซึ่งเขาเหล่านั้นจะมีส่วนในการพัฒนาผู้เล่นดาวรุ่งมาประดับวงการโดต้า 2 ของประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับเกมส์ที่ใช้ในการแข่งขั นในรายการนี้ คือเกม Dota 2 – Defense Of The Ancients 2 ซึ่งผู้เล่นจะได้ร่วมทีมกับเพื่อนอีก 4 คนเลือกฮีโร่เก็บเลเวลออกไอเท็มพิชิตฐานฝ่ายตรงข้าม ใช้ทักษะทั้งการวางกลยุทธ์แต่ละรอบไม่เหมือนกัน ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 รอบ โดยทั้ง 4 ทีมต้องโชว์ฝีไม้ลายมือกันในรอบรองชนะเลิศ จนได้ผู้ผ่านเข้าสู่สมรภูมิ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เพื่อให้ได้ผู้ชนะทีมหนึ่งเดียวเท่านั้น ที่จะได้บินลัดฟ้าสู่ประเทศแคนาดา ไปชมการแข่งขันติดขอบเวทีระดับโลก TI8 (The International DOTA2 CHAMPIONSHIPS) ที่เหล่าเกมส์เมอร์ใฝ่ฝันอยากไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต

ผู้สนใจสามารถร่วมชมและเชียร์ หรือติดตามข่าวสารรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/ HondaEsportsChampionship/ นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามคลิปไฮไลท์ การแข่งขัน และเคล็ดลับการเล่นต่าง ๆ ได้ที่ www.twitch.tv/hondaesportschampionship

สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แบรนด์แคมเปญ WHAT STOPS YOU? มุ่งไปอย่าให้อะไรมาหยุด ได้ที่ www.aphonda.co.th เฟซบุ๊ก www.facebook.com/hondamotorcyclethailand.com และ LINE @HondaMotorcycleTH