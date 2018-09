คุณปู่อังกฤษวัย 85 ทำลายสถิติโลก วิ่งมาราธอน 124 กม. ในเวลา 24 ชม.

เจฟ โอลิเวอร์ นักวิ่งหนุ่มใหญ่วัย 85 ปี สร้างสถิติใหม่ในการแข่งขันวิ่งเอ็นดูรานซ์ 24 ชั่วโมง ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา

คุณปู่โอลิเวอร์สามารถเดินได้ถึง 77.310 ไมล์ หรือ 124.410 กม. ได้ในเวลา 24 ชั่วโมง ทำลายสถิติในรุ่นอายุมากกว่า 80 ปีชาย

สำหรับปู่โอลิเวอร์เคยทำสถิติโลกครั้งแรกตอนอายุ 65 ปี หรือเมื่อ 20 ปีที่แล้ว และก็เคยทำได้อีกครั้งหนึ่งในปี 2014 ก่อนจะมาวิ่งได้ 77 ไมล์ได้ และยังทำลายสถิติของอังกฤษในการวิ่งระยะอัลตร้ามาราธอนมาแล้ว 4 ครั้ง

คุณปู่จอมอึดเคยกล่าวไว้ในปี 2010 ว่า “นักวิ่งหน้าใหม่ส่วนใหญ่ก็จะชอบลงแข่งรายการระยะ 10 ไมล์ แต่รู้มั้ยว่ามันน่าอายนะ เพราะการวิ่งอัลตร้า มาราธอน มันสอนให้รู้จักการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างร่างกายและจิตใจ”

#tooting24 One of the most inspiring men on the planet. Geoff Oliver, 85 years old, broke a few world records today when completing 77miles in our Self-Transcendence 24hr race #SriChinmoyRaces @BBCSport #ukrunchat #running @adharanand @EnglandAthletic pic.twitter.com/w6w2bQ3FJ3

— Run and Become (@runandbecome1) September 23, 2018